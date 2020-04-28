当当网回复李国庆“人事公告”：无效，公章已作废

4月28日晚间消息，针对李国庆在网上发布的“人事公告”，当当网对新浪科技回复称这个公告无效，因为李国庆使用了当当网已经挂失并作废的公章。

今日早间，李国庆在网上发布的“人事公告”，其中，俞渝负责当当公益基金。随后李国庆在微博发布了招聘信息，称当当急需招募几位85后，90后副总裁。并表示提请股东增发20%期权激励给现有和新骨干，希望赢得大股东之一，现董事俞渝的同意。

以下为当当网回应全文：

尊敬的新浪科技

您询问的李国庆在网上发布“人事公告”，我们回复如下：

这个公告无效，李国庆使用了当当网已经挂失并作废的公章。

2020年4月26日上午九点多，李国庆伙同6人闯入静安中心当当网办公区，抢走当当网11枚公章、36枚财务章。当当网第一时间报警，于当天登报挂失了公章，公示了这些公章、印鉴全部作废。李国庆的行为涉嫌违法，公安机关已经受理。

2020年4月28日上午，李国庆通过微博等，发布《当当网人事调整公告》。下午，李国庆派人拿着挂失的公章，盖在一些文件上，去银行要求办理U盾。当当网昨日已经通知银行相关事宜。

当当科文工商登记中，俞渝持股64.2%，是法人。李国庆宣称他召开了股东会，这是虚假信息，“股东会” 没有召开过，俞渝也没有参加过股东会。没有俞渝的投票，《股东会决议》无法产生。

《公司法》43条规定，修改公司章程必须有代表公司2/3表决权以上的股东通过。当当网一直存续的章程规定，执行董事为俞渝。李国庆的决议事项涉及修改章程，表决权不足2/3，因此决议无效。李国庆声称的各种决议、任命无法产生。李国庆在媒体上说，他要把公章别在裤腰带上，放在被窝里。以他的表演性行为习惯。他已经或者继续抛出各种“文件”、“公告”。这些都是无效文件，废纸一张。

李国庆在网上宣称，他有三部曲，“接管”公章是第一步，第二步是“组班子”，今天用作废公章发了“人事公告”，大概是这步、第三步是“进驻当当、贴封条”。

鉴于李国庆在家中和公司，有过数次肢体暴力行为，我们已经报告属地派出所，也加强对俞渝上下班路途上的保护，大家一起防范非法行为的继续。

春天恰是读书日，最美人间四月天，我们感谢媒体、读者、很多朋友对当当的关心。我们当当人将不负众望，用更多商品、更低价格、更好的服务，实现我们用阅读丈量世界的使命。

当当网市场部

2020年4月28日星期二