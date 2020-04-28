李国庆：特殊时期，每天下午 2 点当当同事可来盖章

IT之家4月28日消息 当当创始人李国庆今天下午在微博发通知称，现在公章、财务章由他控制，势必会对当当经营产生影响。因此，“每天下午2点，我安排助理到公司接需要盖章的文件。需要盖章的同事，在办公室没有安排妥当前劳烦和我助理一起来早晚读书办公室盖章。”

李国庆还称，当当股东之间出现了一些纠纷是暂时的。当当没错，员工没错。我们夫妻大股东之间没有做好，对大家造成困扰表示歉意。

下面是微博内容：

当当各位同仁： 现在当当处在一个特殊交接期，打扰了。 我作为董事长，总经理，首要的任务要保证当当的正常经营。 现在公章、财务章由我控制，势必会对公司的经营产生影响。 所以在特殊时期，每天下午2点，我安排助理到公司接需要盖章的文件。需要盖章的同事，在办公室没有安排妥当前劳烦和我助理一起来早晚读书办公室盖章。 当当股东之间出现了一些纠纷是暂时的。当当没错，员工没错。我们夫妻大股东之间没有做好，对大家造成困扰表示歉意。 当当董事长、总经理李国庆。 2020年4月28日

IT之家了解到，李国庆今日上午发布了当当网人事调整公告。公告指出，公司董事俞渝负责当当公益基金，阚敏（公司监事）改任财务副总裁，不再负责百货和市场部。公告称各人事调整事项一周内完成交接。

随后，针对“李国庆宣布当当网人事变动”一事，当当网向媒体回应称，李国庆抢走公章，这些公章已挂失，李国庆在使用挂失的公章演闹剧。

李国庆还通过社交平台发布了招聘信息，称当当急需招募几位知识付费、社交电商、新互联网运营以及百货业务的85后、90后副总裁，并表示提请股东增发20%期权激励给现有和新骨干，希望赢得大股东之一、现董事俞渝的同意。