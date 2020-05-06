小米推出米家手持挂烫机：除菌除螨，众筹价99元

IT之家5月6日消息 今日上午，小米米家手持挂烫机开启众筹，轻巧便携，可除菌除螨，众筹价99元，未来零售价129元。

IT之家了解到，米家手持挂烫机拥有1200W功率，采用专业微增压技术，可一键释放20kPa的120℃大蒸汽，持续喷射有效覆盖衣服表面。

据介绍，米家手持挂烫机高温除菌除螨率达99.9%，采用130℃铝压铸面板，将高温蒸汽二次汽化的同时牢牢锁温，搭配陶瓷釉涂层。

米家手持挂烫机配备160mL可拆水箱，采用5°倾斜机身与桌面立体设计。