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小米推出米家手持挂烫机：除菌除螨，众筹价99元

2020/5/6 11:42:16来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月6日消息 今日上午，小米米家手持挂烫机开启众筹，轻巧便携，可除菌除螨，众筹价99元，未来零售价129元。

IT之家了解到，米家手持挂烫机拥有1200W功率，采用专业微增压技术，可一键释放20kPa的120℃大蒸汽，持续喷射有效覆盖衣服表面。

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据介绍，米家手持挂烫机高温除菌除螨率达99.9%，采用130℃铝压铸面板，将高温蒸汽二次汽化的同时牢牢锁温，搭配陶瓷釉涂层。

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米家手持挂烫机配备160mL可拆水箱，采用5°倾斜机身与桌面立体设计。

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关键词：小米

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