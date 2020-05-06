统信软件刘闻欢：操作系统不太可能出现“弯道超车”

IT之家5月6日消息 信创观察近日采访了统信软件总经理刘闻欢，后者对于业界关心的一些问题作出了回答。

刘闻欢提到，统信软件成立于去年11月份，虽然企业成立时间较短，但它的产品统信UOS并非从头打造，而是基于Linux内核，整合凝聚了国内多家操作系统、CPU和部分应用厂商的技术力量，可以在一个技术架构和内核下，同时支持龙芯、鲲鹏、飞腾、兆芯、申威、海光这6大主流国内处理器品牌，以及相应的笔记本、台式机、服务器等。

刘闻欢还称，武汉深之度已经成为统信软件的全资子公司。在产品定位上，统信UOS作为统信软件的商业发行的操作系统，主要面向中国用户；而deepin则定位为面向全球社区的Linux发行版，免费发布。未来，deepin与统信UOS会一直并存。

刘闻欢认为，操作系统产品成功的关键，其根本取决于生态。操作系统的竞争是生态的竞争，操作系统的成功是生态的成功。开源和闭源的操作系统产品都有成功的先例，关键要看其生态是否完善，能否满足用户需求。

刘闻欢还称，对于做好操作系统，大家要有较长时间的心理准备，要真正进入全球主流操作系统的范围，至少需要3年、5年甚至10年的时间。因为操作系统作为基础软件，它需要较长时间积累。操作系统不太可能出现所谓的“弯道超车”和“借道超车”。

IT之家了解到，统信软件技术有限公司（简称“统信软件“），成立于2019年，是由国内长期从事操作系统研发的核心企业整合而成。公司专注于操作系统等基础软件研发与服务，研发了基于Linux内核的多种操作系统产品，致力于为不同行业的用户提供安全稳定、智能易用的操作系统产品与解决方案。目前，主要操作系统产品为统信桌面操作系统、统信服务器操作系统、统信专用操作系统。