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微软 Surface Headphones 2 国行上架，售价 1998 元

2020/5/6 22:38:28来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月6日消息 微软 Surface Headphones 2 现已上架微软官方商城，拥有钛白灰和典雅黑两款颜色，售价为1998元，将于6月18日起陆续发货。


IT之家了解到，微软称Surface Headphones 2 专为持久舒适佩戴、更优音质和更长的电池续航而设计，采用直观的触控操作，可调节主动降噪技术。Surface Headphones 2支持Omnisonic音效和可调节的降噪功能，使用右侧贴耳拨盘调节您想要的音量大小。得益于两侧耳机的先进麦克风，通话更加清晰。充满电后，最长可以收听达20个小时，只需充电5分钟即可聆听近一个小时的音乐

微软称，Surface Headphones 2可充分利用 Microsoft 365，在 Word、Outlook 和 PowerPoint 应用程序中使用听写功能，还可通过迅速配对（Swift Pair）轻松连接。

参数一览：

  • 频响范围：20 – 20kHz

  • 降噪：主动降噪最高可达 30 dB，被动降噪最高可达 40 dB

  • 扬声器： 40毫米 Free Edge 驱动单元

  • 最大声压级输出：115 dB（1kHz，1Vrms，通过电缆连接器，接通电源）115 dB（1kHz，0dBFS，通过蓝牙连接）

  • 充电：电量充满需要不到2小时的时间，电池续航时间 最长可达20小时（通过蓝牙播放音乐，开启主动降噪）

购买链接：点此购买

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关键词：微软Surface Headphones 2

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