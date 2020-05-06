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苹果高管：iPadOS 光标设计灵感来自 Apple TV

2020/5/6 23:14:56来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月6日消息 苹果软件工程负责人克雷格·费德里希（Craig Federighi）最近接受了TechCrunch的采访，谈到了iPad新的光标功能，该功能在iPadOS 13.4中与触控板和鼠标支持一同引入。

Federighi表示，iPad的新光标设计的灵感来源于Apple TV，iPadOS的光标设计理念是模拟手指的触摸，同时在编辑文本时允许Mac般的精度。

“我们需要弄清楚各种元素到底如何配合，”Federighi说。“我们知道我们想要的是一个非常以触摸为中心的光标，不会带来不必要的精度水平，这种体验类似于 Apple TV 上的遥控器操作。而在处理文字时，我们希望能提供更多的反馈感。”

“我非常喜欢 iPadOS 的发展，我们从很多来源中吸取了很多经验。这些经验来自于我们在 tvOS 上的工作，来自于多年来在 Mac 上的工作，也来自于 iPhone X 和早期 iPad ，为 iPad 创造了一些新的东西，感觉真的很自然。”

IT之家了解到，在使用触控板时，光标在屏幕上显示为一个圆圈，只有当你的手指放在触控板上时才会弹出。然后，当与iPadOS的各种元素进行交互时，这个圆圈会变形成各种其他形状。

“因此，我们想出了一个可以优雅地变换的圆圈，以完成手头的任务。例如，它可以变形成一个按钮周围的焦点，或者跳转到另一个按钮上，或者在有意义的时候，它还可以变形成更精确的东西，比如文字选择的I型光束。”

“我们在设计光标的时候，力求在不从根本上改变UI的情况下，保留触控优先体验，”Federighi说。“因此，那些可能从未使用过触控板的用户无需学习新的东西，而对于那些可能会在触控和触控板之间来回切换的用户来说，这款产品也是非常棒的。”

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关键词：iPadOS

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