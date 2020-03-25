苹果iPadOS 13.4更新内容大全：全新光标设计，支持妙控板/鼠标/键盘

IT之家3月25日消息 今日凌晨，苹果发布了 iOS 13.4 / iPadOS 13.4 正式版更新，距上一个正式版本更新已过去一月有余。

IT之家发现，与以往多数更新不同的是，iPadOS 13.4 相较 iOS 13.4 拥有大量不同的更新内容，带来了全新光标设计，支持妙控板、妙控鼠标。12.9 英寸 iPad Pro（第 3 代或后续机型）和 11 英寸 iPad Pro（第 1 代或后续机型）支持适用于 iPad 的妙控键盘。

iPadOS 13.4 支持搭配 iPad 使用鼠标和触控板，实现更高的精确度和通过多点触控手势在系统中导航，并加入了从“文件” App 共享 iCloud 云盘文件夹的功能和新的拟我表情贴纸，还包含错误修复和改进。

鼠标和触控板支持

全新的光标设计，可在主屏幕和程序坞上高亮显示 App 图标并在 App 中高亮显示按钮和控制

12.9 英寸 iPad Pro（第 3 代或后续机型）和 11 英寸 iPad Pro（第 1 代或后续机型）支持适用于 iPad 的妙控键盘

支持妙控鼠标、妙控鼠标 2、妙控板、妙控板 2 及第三方蓝牙和 USB 鼠标

适用于 iPad 的妙控键盘和妙控板 2 上的多点触控手势可让您执行滚动操作、在 App 间轻扫、前往主屏幕、访问 App 切换器、放大或缩小、轻点来点按、辅助点按（右键点按）和在页面间轻扫

妙控鼠标 2 上的多点触控手势可让您执行滚动操作、辅助点按（右键点按）和在页面间轻扫

文件

从“文件” App 共享 iCloud 云盘文件夹

提供访问权限控制，仅允许明确受邀的用户访问或者任何拥有文件夹链接的用户均可访问

允许选取可更改和上传文件的用户以及只能查看和下载文件的用户

拟我表情

新增九款拟我表情贴纸，包括爱心环绕的微笑脸、双手合十和派对脸

邮件

始终在对话视图中显示用于删除、移动、回复或编写邮件的控制

配置 S/MIME 后加密电子邮件的回复会自动加密

App Store 中的 Apple Arcade

支持“通用购买”，单次购买即可在 iPhone、iPod touch、iPad、Mac 和 Apple TV 上使用参与活动的 App

在 Arcade 标签页中显示最近玩过的 Arcade 游戏，方便您在 iPhone、iPod touch、iPad、Mac 和 Apple TV 上继续玩

“查看所有游戏”新增列表视图

增强现实

“AR 快速查看”支持播放 USDZ 文件中的音频

键盘

注音的“自动选字”功能让您无需按下空格键转换文本或选择候选字，即可自动将注音转换为正确的字

日文的“自动选字”功能让您无需按下空格键转换文本或选择候选字，即可自动将平假名转换为正确的字

“输入预测”键入支持阿拉伯文

12.9 英寸 iPad Pro 支持瑞士 - 德文键盘布局

12.9 英寸 iPad Pro 的屏幕键盘布局现与智能键盘一致

本更新还包括错误修复和其他改进：

修复了“相机”开启后取景框可能显示为黑屏的问题

解决了“照片”可能显示为使用过多储存空间的问题

解决了 iMessage 信息停用时可能无法将“照片”中的图像共享到“信息”的问题

修复了“邮件”中邮件可能乱序显示的问题

解决了“邮件”中对话列表可能显示空行的问题

解决了轻点“快速查看”中的“共享”按钮时“邮件”可能崩溃的问题

修复了“设置”中蜂窝数据可能错误显示为关闭的问题

解决了“深色”模式和“智能反转”同时启用后 Safari 浏览器中的网页可能不会反转的问题

解决了“深色”模式启用后从第三方 App 拷贝的网页内容文本在粘贴时可能不可见的问题

修复了 CAPTCHA 拼贴在 Safari 浏览器中可能无法正确显示的问题

解决了将逾期的重复提醒事项标记为完成前，“提醒事项”可能不发送新通知的问题

解决了“提醒事项”可能针对已完成的提醒事项发送通知的问题

修复了未登录时 iCloud 云盘在 Pages 文稿、Numbers 表格和 Keynote 讲演中仍显示为可用的问题

解决了 Apple Music 中的音乐视频可能不以高品质进行流播放的问题

解决了轻点安保摄像头的活动通知时“家庭” App 可能打开另一段录像的问题

解决了轻点截屏的“共享”菜单时快捷指令可能不显示的问题

改进了缅甸文键盘，现可从数字和符号中访问标点符号

需要注意的是，苹果指出，某些功能并非在所有地区都可用，也并非适用于所有 Apple 设备。