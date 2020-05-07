居家办公没福利：谷歌取消食品、健身等补贴，员工一片“哀嚎”

据外媒报道，谷歌员工居家办公期间不能报销食品或健身房费用，哪怕活动费或差旅费预算还有额度未被使用。

上周该公司发布了更新后的政策，据CNBC了解，政策中规定员工居家办公期间不能领取包括食品、健身、家庭办公家具、装饰物或礼品在内的相关补贴。



政策中还规定，员工不能在召开会议期间使用预算剩余额度为自己或自己的团队购买餐食，也不可购买餐食捐赠给慈善机构。

该政策对公司规定的说明源于本享有丰厚补贴的部分员工希望在2019新冠肺炎大流行后被迫居家办公期间也可以继续领取补贴。

其间也正赶上公司高管在他们称之为“艰难”的第二季度前收紧预算。CNBC曾报道过，谷歌的营销预算拦腰砍半，全公司各部门招聘冻结，员工技能培训也停止。

公司发言人拒绝就近期政策进行评论，只表明公司尽“全公司范围的努力”，包括推出的2019新冠肺炎小企业基金和旧金山湾区2019新冠肺炎基金。

根据公司问答（Q&A）布告栏内容，很多团队有专供内部活动和差旅的费用预算还未使用，因为很多活动已被取消，但是这些未被使用的额度不能用于其他目的或用途。

“这包括给谷歌人送零食盒或礼物，或团队在召开会议时购买早餐/午餐/晚餐，”公司声明说。“这些政策能够符合报税和税收规定，也利于保持谷歌各个团队的一致和公平。”

政策中还强调，未被使用的预算额度也不能用于捐赠员自己选择的慈善机构。“我们知道，谷歌人渴望回报社区并支持抗击新冠肺炎疫情，但是内部活动预算不能捐赠给地方慈善机构或组织。”政策中还补充说，如果员工想有所行动，他们可以查看公司内部网站上关于慈善行为的细节。

对于曾享受公司免费自助餐厅和饮料的员工而言，免费食品一直是居家办公期间的热议话题。据CNBC了解，员工经常通过内部邮件或内部网站Memegen讨论这个话题。

近期一名员工发布了一个图片，图上显示霍格沃茨学院的学生正观看哈利波特电影，配文写到“我想象着回到办公室上班的第一天，”贴文发布后收获了730个赞。部分员工也讨论了回到办公室上班后自助餐厅重新开业的可能性。其中一个人问到：“办公室能够在没有食物的情况下重开吗？”“我要自己带午餐吗？”还配上了带眼泪的哭脸儿图。

两名员工在内部网站论坛中说，在办公室办公的员工可以收到袋装午餐。一定数量的员工继续在办公室和数据中心办公以确保产品运转正常。谷歌对此并未应要求给予评论，也没有评论对于办公室重新开放后的午餐计划。

著名的线上论坛Hacker News上充满了谷歌员工对于逝去的免费食物和饮料的哀悼。

“我的生产力已经消失，因为第一，我家里没有咖啡机，或者走一英里远去星巴克，或者要与早上的困意做斗争；第二，我现在需要做饭，等等，以前这些问题都可以在办公室的自助餐厅解决，”一人在论坛上贴文说。