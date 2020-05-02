内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓应用推荐

这次不靠预装，谷歌《信息》安卓版下载量破 10 亿

2020/5/2 16:15:34来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月2日消息 Google Messages应用刚刚在Play商店中达到了10亿次下载量。Google推出的应用超过10亿的情况并不罕见，但对于Google信息而言，意义重大。

据外媒9to5 Google报道，在过去几天中，Google Messages在Play商店中的下载量已超过10亿次。从技术上讲，即使是预装的Google Maps，或者其他任何应用程序来说都是一个了不起的成就，而谷歌信息应用并不是这样。

除非你购买谷歌Pixel或Android One设备（或其他来自不同OEM的其他设备），否则默认情况下不会在你的设备上安装Google Messages应用。相反，大多数的OEM（无论是三星，LG，OnePlus还是其他公司）都有自己的短信应用程序，该应用安装在设备上以处理SMS消息。

IT之家此前报道，Google 推出了官方短信（短信、彩信）和聊天 (RCS) 应用 -“信息”。这款应用提供稳定的短信功能和丰富的聊天方式，让你随时随地与亲朋好友保持联系，向他们群发短信，以及分享喜爱的照片、GIF、表情符号、贴纸、视频和语音信息。

谷歌信息支持简洁舒适的直观设计，并且深色模式可让你在光线较差的环境下享受舒适的“信息”使用体验。“信息”应用支持运行 Android™ 5.0 Lollipop 及以上版本的设备。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：谷歌短信

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    