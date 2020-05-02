这次不靠预装，谷歌《信息》安卓版下载量破 10 亿

IT之家5月2日消息 Google Messages应用刚刚在Play商店中达到了10亿次下载量。Google推出的应用超过10亿的情况并不罕见，但对于Google信息而言，意义重大。

据外媒9to5 Google报道，在过去几天中，Google Messages在Play商店中的下载量已超过10亿次。从技术上讲，即使是预装的Google Maps，或者其他任何应用程序来说都是一个了不起的成就，而谷歌信息应用并不是这样。

除非你购买谷歌Pixel或Android One设备（或其他来自不同OEM的其他设备），否则默认情况下不会在你的设备上安装Google Messages应用。相反，大多数的OEM（无论是三星，LG，OnePlus还是其他公司）都有自己的短信应用程序，该应用安装在设备上以处理SMS消息。

IT之家此前报道，Google 推出了官方短信（短信、彩信）和聊天 (RCS) 应用 -“信息”。这款应用提供稳定的短信功能和丰富的聊天方式，让你随时随地与亲朋好友保持联系，向他们群发短信，以及分享喜爱的照片、GIF、表情符号、贴纸、视频和语音信息。

谷歌信息支持简洁舒适的直观设计，并且深色模式可让你在光线较差的环境下享受舒适的“信息”使用体验。“信息”应用支持运行 Android™ 5.0 Lollipop 及以上版本的设备。