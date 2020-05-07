谷歌、盖茨基金会为发展中国家开发开源数字支付服务

5月7日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，谷歌携手比尔和梅林达·盖茨基金会等组织成立非盈利机构Mojaloop基金会，致力于为发展中国家开发开源实时数字支付服务，通过让储蓄变得更容易，小企业变得更有效率，以帮助更多人摆脱贫困。

Mojaloop基金会的创始成员还包括洛克菲勒基金会、慈善和投资集团Omidyar Network以及金融技术初创公司Coil和ModusBox。这项努力将有助于将越来越多的数字金融服务联系起来。

与其他支付系统需要高昂的交易费用、缺乏兼容性相比，基于Mojaloop的国家支付系统可能好处更多，因为它们将连接不同的银行和支付系统。这可能会让数字钱包、传统银行账户或汇款服务无缝互动，帮助提升现有支付服务的价值，而不是与它们竞争。

除了个人影响，扩大数字支付也可能提振全球经济。

Mojaloop以数字快速支付系统为蓝本，如英国的快速支付服务(Faster Payments Service)和澳大利亚的新支付平台(New Payments Platform)。然而，构建这些系统往往涉及巨额的前期技术开发成本和各种参与者之间的谈判。Mojaloop旨在通过提供标准的数字支付蓝图来减少此类障碍。

盖茨基金会负责全球增长的总裁罗杰·沃希斯(Rodger Voorhies)表示，目前新冠疫情表明，扩大快速支付基础设施能力至关重要。疫情正在扰乱国际救援和传统的汇款支付服务，但数字支付可以迅速地将资金直接送到有需要的人手中。