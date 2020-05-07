柳青：滴滴核心业务已盈利，订单恢复百分之六七十

北京时间5月7日上午消息，滴滴出行总裁柳青接受CNBC采访时表示，该公司的核心网约车业务已经盈利，国内市场目前已经从疫情中逐步恢复。

“我可以分享的是，核心业务已经盈利或者小幅盈利。”柳青说。

柳青并未披露具体数据，也没有透露所谓的盈利究竟是采用哪种指标。

但这却是滴滴出行首次发表这样的言论。网约车业务的长期前景之前一直遭到外界质疑。

柳青还表示，滴滴在中国的订单量已经恢复到疫情发生前的60%至70%，更是达到2月份低点的5倍之多。

中国之前在全国采取严格防控措施，但最近几周逐步开始放松，武汉也已“解封”。

滴滴总部位于北京，目前在中国和澳大利亚及日本等8个海外市场开展业务。

柳青透露，该公司的业务在不同市场的恢复速度有所差异。

“中国市场之前大幅下滑，然后又陡然回升。现在可以看到我们的业务量达到2月低点的5倍。所以这里的情况比较明朗。”她说，“但不同的的国家有不同的战略。有的国家的社交梳理政策不太严格。我们看到的下降没有那么严重，但回升情况也不确定。”

她还表示，尽管遭遇疫情影响，但该公司的长期潜力并未发生根本改变。

“我们所在的业务需要长期投入，我认为我们大概是这个行业最坚定的投资者。”柳青说。她还补充道，该公司正在投资人工智能和无人驾驶汽车等诸多领域。

此次疫情冲击了世界各地的网约车企业。美国Lyft上月宣布裁员982人。

滴滴并没有裁员，而柳青表示，该公司目前也不准备裁员或融资。

“我们的资产负债情况很好。”她说。

滴滴已经累计通过软银和丰田等投资者融资逾210亿美元。

适应新冠疫情

柳青表示，疫情发生之初，滴滴受到严重冲击。他们的核心团队当时共同寻找解决方案。

当时的重点是保护司机和乘客。滴滴设立了服务站，为司机提供口罩和消毒剂，还为许多城市的医护人员提供免费乘车服务，该公司还开始在车内安装防护围挡，以便隔离乘客与司机。

柳青透露，滴滴共有30万名司机申请为医护人员提供免费乘车服务。

“我很感激他们，因为在封城的情况下出门帮助别人需要很大勇气。”她说。

柳青还表示，该公司已经将中国的防疫经验应用到其他市场。她还补充道，该公司仍将继续推进国际化扩张。

“我们是一家年轻企业，但我们正在走向全球。通过这场危机，我们知道可以与其他国家分享中国的最佳防疫措施。”她说。



