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索尼影视娱乐：未来两年内将发行数百部 IMAX 格式影片

2020/5/7 14:02:13来源：TechWeb作者：果青责编：骑士评论：

5月7日消息，IMAX Corporation、音频科技行业领导者-Xperi旗下全资子公司DTS及索尼影视娱乐 (SPE) 今日联合宣布，将对IMAX Enhanced生态系统进行大规模扩容。索尼影视娱乐承诺，在未来两年内发行数百部IMAX格式的影片，包括所有即将在IMAX影院上映的由索尼影视娱乐发行的新片。

据介绍，未来12个月内将有至少100部影片与消费者见面，预计在接下来几年里，该片库还将新增数百部影片。这一三方联合承诺表明， IMAX Enhanced面向全球消费者的索尼影视娱乐优质内容将获得持续大幅增加。欧洲、北美和亚太地区均将受惠于此次扩容，消费者可观看到更多IMAX Enhanced内容。

IMAX Enhanced将IMAX独有的数字原底翻版（DMR） 4K HDR视频内容与高端消费类电子产品和流媒体平台提供的 DTS 优质音频相结合，是目前唯一能够让消费者在影院外体验到IMAX标志性的惊艳画质，出色音质及超大画幅的项目。消费者安坐家中，即可享受独具IMAX特色的视听盛宴。

IMAX Enhanced现已应用于全球14个国家的4个流媒体平台和 17 家经认证的领先消费类电子产品制造商。目前，该影片库已经包含《蜘蛛侠：英雄远征》、《勇敢者游戏 2：再战巅峰》、《蜘蛛侠：英雄归来》、《毒液》、《绝地战警：疾速追击》、《勇敢者游戏：决战丛林》、《蜘蛛侠：平行宇宙》、《勇往直前》、《黑衣人：全球通缉》、《丧尸乐园 2》、《邻里美好的一天》、《小妇人》(2019) 和《霹雳娇娃》(2019) 等商业大片和热门高口碑影片。

索尼影视娱乐新增的数百部影片将能够满足用户对IMAX Enhanced优质内容的期待。

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关键词：索尼IMAX

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