微软谷歌三星等巨头成立的 5G Open RAN 政策联盟到底是什么

据外媒报道，近日，由移动生态系统多家企业成立的Open RAN政策联盟（Open RAN Policy Coalition）正式宣布启动，其目的在于倡导有助于推动Open RAN技术发展的政府政策。

前美国国家电信和信息管理局（NTIA）代理行政长官Diane Rinaldo担任该组织的执行董事。

Diane Rinaldo在一份声明中表示：“从当前的全球疫情蔓延可以看出，从安全和性能的角度来看，下一代网络部署的供应商选择和灵活性是必要的。通过推广开放接口标准化和开发的政策，我们可以确保不同参与者之间的互操作性和安全性，并可能降低新创新者的进入门槛。”

除了AT&T和Verizon外，已宣布基于Open RAN架构建设即将推出的5G网络的Dish Network也是Open RAN政策联盟的成员之一。最早支持Open RAN技术发展的国际运营商西班牙电信（Telefonica）、沃达丰（Vodafone）、NTT DoCoMo和乐天移动（Rakuten）亦是其中成员。

包括亚马逊AWS、谷歌、微软等云服务提供商也加入了其中。同时，戴尔、英特尔、IBM、VMWare、三星和高通也都在成员名单之中。

其他成员包括Airspan、Altiostar、Mavenir、NEC、Parallel Wireless、思科、康普、富士通、Juniper Networks、NewEdge Signal Solutions、Oracle、US Ignite、World Wide Technology和XCOM-Labs等。

值得注意的是，T-Mobile并未加入其中，其最大的供应商爱立信和诺基亚也未出现在成员名单中。

Diane Rinaldo概述了该组织认为决策者可以采取的促进Open RAN生态系统发展的一些步骤，其中包括：支持开放和互操作无线技术的全球发展；明确政府对开放和可互操作解决方案的支持；利用政府采购来支持供应商多元化；对研发进行资助。

据悉，Open RAN政策联盟旨在补充O-RAN联盟的标准工作和Facebook的TIP推动的全球部署。Facebook也是这一新联盟组织的创始成员之一。

“TIP工作的核心是开发和部署开放的、解耦的、标准化的解决方案--这些解决方案与运营商共同开发。”TIP执行总监Attilio Zani在一份声明中表示。“这些努力与支持新技术蓬勃发展的政策环境一起，将为新进入者创造更大的机会，并带来更加多样化的供应链，这最终将改变整个行业，以提供当今世界和未来几十年所需的高质量网络连接。”

这一新的联盟组织认为，与传统的专有单一供应商网络体系架构相比，多供应商部署为运营商提供了更大的灵活性和管理网络的能力，同时促进了一个更具竞争性的市场。