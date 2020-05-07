微软、谷歌和三星等 31 家巨头结成联盟，防止单一公司主导 5G 市场

5月7日消息，据国外媒体报道，微软、谷歌和三星等31家巨头结成联盟，以推动建设开放、互通的5G网络系统，从而摆脱“对单一供应商的依赖”。

据外媒报道，这31家巨头涵盖了科技和电信公司，其中包括微软、谷歌、IBM、思科、AT&T、Verizon、沃达丰、乐天、西班牙电信、英特尔、三星电子、高通等。

这31家巨头于本周二宣布结成联盟，该联盟名为“开放无线接入网政策联盟”（Open RAN Policy Coalition）。

该联盟的执行董事戴安娜·里纳尔多（Diane Rinaldo）表示，该联盟的成立不是为了解决任何特定公司所带来的忧虑，而是为了讨论建立稳定供应链的必要性，并防止任何一家公司主导市场。

然而，就在该联盟成立之际，外媒报道称美国商务部即将签署一项新规，允许美国企业与华为合作制定下一代5G网络标准。

知情人士称，这项新规基本上允许美国公司参与华为也是成员的标准机构的活动。不过，这项规定将来还可能出现变化。

华为是全球5G梯队的佼佼者，是少数几家能够提供5G无线技术的公司之一。德国专利统计公司IPlytics近日发布的一份关于“5G标准专利声明调查”的报告显示，5G专利申请最多的是华为（3147项），其次是三星（2795项）、中兴（2561项）、LG电子（2300项）、诺基亚（2149项）和爱立信（1494项）。