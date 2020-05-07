曝苹果 iPhone SE 2 屏幕由 JDI 独家供应，夏普将随后加入

5月7日消息，据国外媒体报道，苹果公司在上月推出新款iPhone SE 2，采用4.7英寸LCD屏幕，搭载与A11系列相同的A13仿生处理器，起售价399美元，国内市场的起售价为3299元。

目前新款iPhone SE上市销售已有一段时间，随着时间的推移，有关这一款智能手机的更多细节信息，也相继浮出水面。

外媒最新的报道显示，苹果新iPhone SE所需的LCD屏幕，目前是由其之前主要的LCD屏幕供应商日本显示器公司（JDI）独家供应的，但鸿海精密2016年收购的夏普，随后也会向苹果的新iPhone SE供应LCD屏幕。

在iPhone采用OLED屏幕之前，JDI是苹果智能手机LCD屏幕的主要供应商，苹果也是JDI主要的收入来源。但在苹果转向OLED屏幕之后，转型不及时的JDI也陷入了困境，苹果也曾从多个层面出手救援，在2019年，JDI仍有高达61%的营收是来自苹果。

如果JDI真如外媒报道的那样，是苹果新iPhone SE目前独家屏幕供应商，对扭转他们的困境就将会非常有利。不过在报道中，外媒并未提及夏普会在何时加入iPhone SE屏幕供应商的行列，因而还不清楚JDI独家供应还能持续多久。