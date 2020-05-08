郭明錤：苹果Mini-LED产品路线图或推迟至2021年

IT之家5月8日消息 Macrumors消息，苹果分析师郭明錤昨日更新其报告称，苹果mini-LED显示屏的硬件开发并未受到全球健康危机的重大影响，但可能会在短期内推迟该技术的采用。

郭明錤表示，mini-LED芯片，面板，组件和终端组件的预计将在2020年第三季度/第四季度/第四季度末-2021年第一季度开始量产。郭明錤称“我们相信投资者不必为mini LED时间表的延长而担心，因为mini LED是苹果在未来5年内将推广的一项关键技术。”

郭明錤此前表示，苹果计划在未来两到三年内计划生产四到六种带有mini-LED显示屏的产品，包括一款搭载A14X芯片的高端12.9英寸版本的iPad Pro以及一款采用mini-LED显示器的16英寸MacBook Pro，此外郭明錤认为苹果与16英寸mini-LED版MacBook Pro一起发布的还有一款采用mini-LED显示屏的14.1英寸MacBook Pro。不过根据郭明錤最新的报告显示，这些新品很有可能面临推迟发布。

IT之家了解到，未来的mini-LED显示屏将包含大约10,000个LED，每个LED的尺寸都小于200微米。Mini-LED显示屏将允许厂商设计出更薄，更轻的产品，同时mini-LED显示屏与最新iPhone上使用的OLED显示屏都拥有很多的优点，包括良好的广色域性能、高对比度、动态范围以及局部调光。

郭明錤估计，苹果mini-LED产品的出货量将在2021年和2022年分别大幅增长约300%和225%。此外郭明錤表示，苹果积极的mini-LED产品战略还将迫使竞争对手在未来几年内推出类似产品。