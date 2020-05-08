下一代沃尔沃汽车将搭载Luminar激光雷达：2022年量产

5月8日消息，据国外媒体报道，沃尔沃汽车（Volvo Cars）日前宣布，下一代沃尔沃汽车将搭载硅谷初创公司Luminar激光雷达，向安全自动驾驶量产汽车迈进。

▲Luminar激光雷达传感器

沃尔沃汽车表示，将在其2022年投入量产的下一代可扩展模块架构SPA 2的全新车型中搭载Luminar激光雷达感知技术。

基于沃尔沃汽车与美国硅谷初创公司Luminar的合作，沃尔沃汽车将推出首个高速公路自动驾驶系统“Highway Pilot”，Luminar的激光雷达将作为自动驾驶的基础硬件，无缝集成于未来沃尔沃汽车的车顶。

下一代可扩展模块架构SPA 2的新车用户，通过软件实现在线更新，在地理位置和驾驶条件的安全性得到验证后，便可激活支持全自动驾驶的高速公路自动驾驶系统。

沃尔沃介绍称，激光雷达感知技术具有强大的性能，传感器可以发出数百万激光脉冲，通过对环境进行三维扫描，准确检测出物体的位置，无需联网，就可以创建一个实时动态地图。它可为车辆提供可靠的视野和感知，这是单独使用摄像头和雷达无法做到的。在复杂的高速公路环境中，激光雷达感知技术是安全决策的基础。它将结合自动驾驶软件、摄像头、雷达，以及为自动驾驶所装备的支持转向、制动，以及蓄电池和电源等功能的冗余系统，一起被集成在下一代的沃尔沃汽车，为用户提供安全的高速公路自动驾驶功能。

除高速公路自动驾驶系统外，沃尔沃汽车和Luminar还将探索利用激光雷达感知技术改进驾驶员辅助系统（ADAS），未来所有下一代可扩展模块架构SPA 2的车型都有可能标配Luminar激光雷达传感器。

沃尔沃汽车与Luminar还同时宣布，双方将深化合作，共同确保激光雷达感知技术通过量产批准，投入商用。沃尔沃汽车还签署了一项协议，可能增持Luminar的股份。