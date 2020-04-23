特斯拉自动驾驶行驶里程超48亿公里：相当于绕地球12万圈

4月23日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的人工智能（AI）部门发布了一系列关于Autopilot（自动辅助驾驶系统）及其功能的新数据。

据外媒报道，发布这一系列自动驾驶数据的是该部门主管安德烈·卡帕西（Andrej Karpathy）。

特斯拉开发自动驾驶系统的方式与大多数其他公司大相径庭。大多数其他公司是利用相对较少的测试车队来收集数据，并测试其系统，而特斯拉则是利用其数十万辆配备了一系列传感器的客户汽车来收集道路和驾驶数据，并在“影子模式”下测试其自动驾驶系统。

特斯拉不仅希望利用这些数据来改进其Autopilot系统，而且希望这些数据能帮助监管机构发现其系统可改善道路安全。

早在2018年11月的时候，特斯拉车主在启用Autopilot系统的情况下行驶了10亿英里，而现在这一数字达到了30亿英里（约合48.28亿公里）。

特斯拉的Autopilot系统一直以来都很引人注目，但也引起了不少的争议。此前，特斯拉汽车在Autopilot开启状态下发生过多起撞车事故。

特斯拉曾表示，它的Autopilot系统只是部分实现了自动化，比如，使汽车保持在车道上，与前方车辆保持安全距离。这只是为了辅助司机，司机必须随时准备干预。

特斯拉致力于使用高度依赖视觉的方式来实现全自动驾驶，该公司可以利用电动汽车上的摄像头和人工智能，来训练自己的神经网络，使其能够对道路上的情况做出反应。相比之下，其他主流的自动驾驶公司却没有采用这种方法。

Alphabet旗下的自动驾驶部门Waymo和通用汽车旗下的自动驾驶子公司Cruise被认为是自动驾驶领域的领导者，他们都依赖激光雷达，而特斯拉的CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）认为这是徒劳的。