在特斯拉中开云视频会议，啥感觉？

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
5月7日消息，马斯克在社交网站上透露即将为特斯拉车主们带来“云视频会议”这项功能更新。
受新冠肺炎疫情影响，云视频会议成为企业会议、教师在线授课的新常态，视频会议提供商Zoom的用户蹿升超过3亿。
对于马斯克提到的特斯拉视频会议功能，不知道特斯拉的视频会议会搭载哪家视频会议服务商的产品。
网友们猜测特斯拉视频会议功能应该与特斯拉多数联网功能一样，车主只能在靠边停车的情况下正常使用云视频会议功能。
也有网友吐槽，以后，你没有借口“我在开车”，而错过一场视频会议了。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有