在特斯拉中开云视频会议，啥感觉？

5月7日消息，马斯克在社交网站上透露即将为特斯拉车主们带来“云视频会议”这项功能更新。

受新冠肺炎疫情影响，云视频会议成为企业会议、教师在线授课的新常态，视频会议提供商Zoom的用户蹿升超过3亿。

对于马斯克提到的特斯拉视频会议功能，不知道特斯拉的视频会议会搭载哪家视频会议服务商的产品。

网友们猜测特斯拉视频会议功能应该与特斯拉多数联网功能一样，车主只能在靠边停车的情况下正常使用云视频会议功能。

也有网友吐槽，以后，你没有借口“我在开车”，而错过一场视频会议了。