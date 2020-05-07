特斯拉上海超级工厂所产 Model Y 计划明年开始交付

5月7日消息，据国外媒体报道，去年开工建设的特斯拉上海超级工厂，在去年11月份已获批生产Model 3，所生产的Model 3在今年1月7日也已开始向公众用户交付。

但特斯拉上海超级工厂，规划的是生产Model 3、Model Y及未来的车型，在Model 3顺利投产并不断提升产能之后，特斯拉也已开始谋划Model Y的生产事宜。

Model Y是特斯拉去年3月份推出的跨界运动型多用途电动汽车，今年一季度已开始在弗里蒙特工厂生产，3月份开始交付，在推出后仅一年的时间就开始交付，在特斯拉已推出的车型中是最快的一款。

上海超级工厂是特斯拉目前仅有的两座整车生产工厂之一，也是计划生产Model Y的工厂。特斯拉已开始筹划在上海超级工厂生产Model Y，源自他们的财报。

特斯拉在一季度的财报中披露，他们在继续建设上海超级工厂的Model Y生产工厂，目前仍处在2021年开始交付的轨迹上。

而在财报中，特斯拉还披露，他们一季度的资本支出有增加，主要是由于弗里蒙特工厂和上海超级工厂在筹备Model Y方面的投资。

此外，在财报中，特斯拉还公布了多张图片，展示了上海超级工厂的建设进展，并提示是未来的Model Y工厂，厂区内目前在进行大范围的施工，正在施工的厂房有多座，面积远超已建成的厂房，但还不清楚哪一处厂房会用于生产Model Y。