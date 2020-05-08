威刚推出T5000C移动电源新品：外壳花纹有点秀

IT之家5月8日消息 威刚今天推出了一款名为T5000C 的移动电源产品，这款移动电源产品采用女性化的外观设计，非常具有辨识度，或许可以成为IT之家小伙伴们送给女票的理想礼物。

和其他移动电源采用尽量简约不修饰的设计风格不同，T5000C通过雕刻精美的花卉图案为设计，让人眼前一亮，看起来独特而清新。威刚表示，这种设计的灵感来自春天，同时提供了两种清新的配色，分别是微风蓝色和粉红色。”

T5000C的规格为88 x 85 x 14.2mm，重量为125克。同时，这款移动电源拥有5000mAh的电量，T5000C设有两个USB端口（Type-A和Type-C），输出电流高达3.0A，这让用户可以同时为两个设备充电。此外，T5000C的Type-C端口支持双向充电，仅用一根线缆就可以为设备充电或者为T5000C自身充电。

容量 5,000mAh（18.5瓦时） 电池 可充电锂聚合物电池 色彩 粉红/蓝色 尺寸（长x宽x高） 88 x 85 x 14.2mm / 3.46 x 3.35 x 0.56英寸 重量 125克/4.4盎司 输入 USB-C：DC 5V⎓3.0A

微型USB：DC 5V⎓2.0A 输出 USB-C：DC 5V⎓3.0A最大

USB-A：DC 5V⎓最大2.1A 配饰 Micro USB电缆，便携袋，用户手册 保修 1年

目前威刚尚未公布这款充电宝的售价和上市时间，感兴趣的同学可以关注一下。

