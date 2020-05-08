北大教授建议给2亿人发手机：还可为其提供流量套餐

IT之家5月8日消息 凤凰财经消息，北京大学光华管理学院院长刘俏近日在接受媒体采访时表示，国家财政可投入1400亿为2亿人提供手机和流量套餐。

IT之家了解到，刘俏分析称目前互联网渗透率接近70%， 国家可以通过套餐补贴或手机补贴的方式将70%以外的人群纳入到数字经济体系中。刘俏表示，国家财政可投入1200亿到1400亿来为这2亿人提供智能手机和流量套餐。同时这部分人群在进入数字经济体系后互联网平台和民政部门也可进行数据分享，由此一来低收入群体就可以识别出来。