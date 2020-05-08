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丰巢致函杭州停用小区：前两次超时免费，可设代收时间

2020/5/8 12:33:47来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月8日消息 澎湃新闻消息，为处理此前发生的小区丰巢停用事件，目前丰巢已给杭州东新园小区业委会致函。

IT之家了解到，丰巢官方在函件中表示，用户在首两次超时取件均不收取费用过程中用户可考虑接下来是否使用丰巢作为代收，若两次均选择不同意超时付费则以后快件将不被投递入柜。此外用户可通过丰巢微信公众号App设置代收偏好，比如希望被代收的时间段和快递公司等，同时丰巢还设立了专线客服为业主提供在线解答服务。

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关键词：丰巢

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