丰巢致函杭州停用小区：前两次超时免费，可设代收时间

IT之家5月8日消息 澎湃新闻消息，为处理此前发生的小区丰巢停用事件，目前丰巢已给杭州东新园小区业委会致函。

IT之家了解到，丰巢官方在函件中表示，用户在首两次超时取件均不收取费用，过程中用户可考虑接下来是否使用丰巢作为代收，若两次均选择不同意超时付费则以后快件将不被投递入柜。此外用户可通过丰巢微信公众号App设置代收偏好，比如希望被代收的时间段和快递公司等，同时丰巢还设立了专线客服为业主提供在线解答服务。