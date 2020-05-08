小米官方科普MIUI 12全新相机整体设计优化思路

IT之家5月8日消息 此前小米手机官方正式发布MIUI 12，一同带来的还有全新相机。今日小米公司也详解了此次MIUI 12全新相机所采用的整体设计优化思路。

IT之家了解到，据小米官方透露，此次MIUI12针对相机改版的重点就在于“灵活”。以往在快门上面的拍照功能现在全都可以自定义，用户可以只保留自己惯用的几个，剩下的全收起来。

▲为自己喜欢的功能随意排序

▲把不用的功能收进“更多”里

相机界面的颜色也可以自定义。小米官方把最中性的黄色作为相机的默认色，黄色也是许多单反相机的系统颜色，最能代表摄影的专业感。

快门声也拥有不同音效：机械的，文艺的，还有复古胶片感的，赋予每一次“喀嚓声”不同的情趣。



除了灵活的界面，为了让用户能够快速和确切地找到自己所需要的功能，MIUI 12全新相机也更加“简洁”。官方重新设计了右上角的相机菜单，一步即可把用户需要即时调整的选项全展示出来。

此外小米官方将“全画幅”做了特别设计：当切至全画幅时，整个相机界面被充满，此时所有的上下菜单和按钮也随之调高了透明度，快门键变为镂空态。好处是当用户对准所看风景没有任何阻挡，就像手握一副自由而通透的“画框”，按下快门，所框即所见，所见即所得。

MIUI 12所有功能按钮均进行了重绘，用户能够更快地通过视觉符号辨认出想要的功能。

“细节”方面，小米MIUI12全新相机更突出设计的“真实感”。



各种按钮，包括快门键、变焦轴、功能切换、专业模式调节等，都可以给用户带来如同在物理世界中与实体触碰和划动的感受。

变焦轴的快速按钮与滑轴

小米MIUI 12全新相机在横屏拍摄上也做了完美的适配，手机横过来的同时，所有的参数和设置也都横过来，用户不用扭着脖子也可以做参数调节了。