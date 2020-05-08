Flyme 用户突破 1 亿，魅族 Logo 小幅调整

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家5月8日消息 今天下午魅族举办了魅族17系列 5G 梦想旗舰发布会（IT之家视频直播中），将正式发布了魅族17系列新机。
发布会已经开始，魅族宣布 Flyme 累计用户突破 1 亿大关。
此外，魅族还公布了魅族视觉更新计划，对魅族 Logo 配色进行了小幅调整，更有生命力，更温和，也更具未来感。全新的字体设计，是更包容、端正的魅族式线条。精心锤炼的视觉背后，是魅族打造兼具设计、人文与艺术的科技品牌的愿景。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有