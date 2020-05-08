内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

Flyme 用户突破 1 亿，魅族 Logo 小幅调整

2020/5/8 14:38:22来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月8日消息 今天下午魅族举办了魅族17系列 5G 梦想旗舰发布会（IT之家视频直播中），将正式发布了魅族17系列新机。

发布会已经开始，魅族宣布 Flyme 累计用户突破 1 亿大关。

此外，魅族还公布了魅族视觉更新计划，对魅族 Logo 配色进行了小幅调整，更有生命力，更温和，也更具未来感。全新的字体设计，是更包容、端正的魅族式线条。精心锤炼的视觉背后，是魅族打造兼具设计、人文与艺术的科技品牌的愿景。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：魅族17Flyme

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    