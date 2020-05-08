Flyme 用户突破 1 亿，魅族 Logo 小幅调整

IT之家5月8日消息 今天下午魅族举办了魅族17系列 5G 梦想旗舰发布会（IT之家视频直播中），将正式发布了魅族17系列新机。

发布会已经开始，魅族宣布 Flyme 累计用户突破 1 亿大关。

此外，魅族还公布了魅族视觉更新计划，对魅族 Logo 配色进行了小幅调整，更有生命力，更温和，也更具未来感。全新的字体设计，是更包容、端正的魅族式线条。精心锤炼的视觉背后，是魅族打造兼具设计、人文与艺术的科技品牌的愿景。