vivo发布首款5G政企定制机G1：Exynos 980，企业可统一管控工作域

IT之家5月8日消息 vivo现已推出首款G系列政企5G商务办公手机，售价3498元起。

G1作为vivo G系列首发产品，其搭载的深度定制双域系统可将工作和个人生活隔离成为两个操作空间。同时，vivo G1还支持多功能NFC、卡证识别系统、便捷支付、高清四摄影像系统、语音助手等功能。

IT之家了解到，G1搭载了Exynos 980 5G芯片。Exynos 980芯片支持NSA&SA两种组网方式，理论峰值下载速度最高可达3.55Gbps，支持数据网络加速技术以及5G防断流等功能。

存储方面，vivo G1采用8GB+128GB的内存组合方案，内置4500mAh大电池容量。

vivo G1与传统手机最大的区别就是搭载了双域系统，这种设计可将系统分为相互隔离的“个人域”和“工作域”，一部手机、两个操作空间，两个环境内的应用内容和信息全部独立操作。

据介绍，在vivo G1手机的工作域系统中不存储个人信息文件，并且无法随意安装应用；企业可统一管控工作域内的软件安装、升级及深度管控，可设置禁用Wi-Fi上网、蓝牙电话、USB传输文件等操作，保证信息的保密性。而生活域系统则注重个人生活体验，可以自由安装、卸载软件，与普通手机无异。

G1的两个系统互相隔离，可一键切换双域，并且支持根据用户场景定制多种切换方式。

vivo G1还对政企用户进行了专门优化，配备的多功能NFC适配行业应用，可为行业用户提供卡证识别类、eID类、消费支付类、标签读取等行业应用能力，并在安全性、便捷性、实用性等方面进行优化。



另外，通过NFC实现的卡证识别功能也让G1成为可用于读取用户的身份证、工作证等的移动读取设备。vivo G1还可以利用NFC作为门禁卡使用，可以用于员工上下班、厂区进出、日常考勤等场景。

摄像头配置上，vivo G1采用4800万像素超清主摄、800万像素广角镜头、200万像素景深虚化镜头以及200万像素微距镜头的组合方式。

基于前置3200万像摄像头，vivo G1搭载人脸识别技术，支持人脸解锁，搭配屏幕指纹解锁技术。vivo G1还支持4K高清视频录制，并且支持前后置EIS视频双重防抖。另外，vivo G1还支持前后双视野拍摄，可以让前置镜头和后置主摄同时录制并且呈现在同一条视频中，方便现场信息的采集。

vivo G1配备了全新升级的Jovi智能语音助手，支持智慧识图、文本模式、识图模式、垃圾分类、拍照翻译、搜题/口算批改等功能，还可以投屏至电视机、投影仪。