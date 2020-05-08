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特斯拉上海超级工厂Model Y厂房钢结构已基本完成

2020/5/8 15:16:26来源：TechWeb作者：辣椒客责编：远洋评论：

5月8日消息，据国外媒体报道，在一季度的财报中，电动汽车厂商特斯拉披露了上海超级工厂在搭建Model Y厂房的消息，而最新的航拍视频显示，Model Y厂房的钢结构已基本完成。

外媒是根据无人机爱好者提供的航拍视频，报道上海超级工厂Model Y厂房钢结构的搭建已基本完成的，无人机爱好者近日操控无人机拍摄了上海超级工厂二期工地。

外媒在报道中还提到，在Model Y厂房的建设工地上，还有庆祝达到这一里程碑的烟花等。在钢结构基本完成之后，Model Y厂房的建设可能会更快。

在报道中，外媒还提到了去年上海超级工厂Model 3厂房的搭建过程，在钢结构完成之后，就是屋顶和地面的铺设，随后是墙面的安装。Model Y厂房的钢结构基本完成之后，也就预示着接下来是屋顶和地面的铺设，并且可能很快就会完成。

不过，钢结构完成，屋顶地面铺设完成，墙面安装完成之后，还需要安装生产设备，配套的电力供应也要到位，才能具备投产能力。但在屋顶和地面铺设完成之后，相关的生产设备就能进厂。

在一季度的财报中，特斯拉还披露上海超级工厂所生产的Model Y，是计划在明年开始交付，因而Model Y生产线的最终投产时间，可能同去年的Model 3一样，也是在年底。

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关键词：特斯拉

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