LG化学超越松下成全球最大电动汽车电池供应商，宁德时代退居第三

5月8日消息，据国外媒体报道，市场追踪机构SNE Research周四公布的数据显示，韩国动力电池企业LG化学（LG Chem）超越日本松下，成为全球最大的电动汽车电池供应商。

在电动汽车电池市场，就市场份额而言，排名前七的公司分别是：LG化学、松下、宁德时代、三星SDI、中国远景能源有限公司旗下AESC、比亚迪和SK创新。

该机构的数据显示，今年第一季度，LG化学的电池装机量为5.5GWh，与去年同期的2.5GWh相比，同比增长120%。

该机构认为，LG化学电池装机量的强势增长，得益于特斯拉Model 3、雷诺Zoe以及奥迪e-tron电动汽车的强劲销售。这三款汽车均使用来自LG化学的电动汽车电池。

基于电池装机量，今年第一季度，LG化学所占的市场份额为27.1%，位居第一，而去年同期该公司所占的市场份额为10.7%。

紧随LG化学之后的是松下。今年第一季度，松下所占的市场份额为25.7%，位居第二位。

宁德时代在今年第一季度以17.4%的市场份额，位列第三位。相比之下，去年第一季度，该公司凭借23.4%的市场份额，位居全球第一。

三星集团旗下电池制造商三星SDI以6%的市场份额，排名第四；AESC以5.6%的市场份额，排名第五；比亚迪以4.9%的市场份额，排名第六；SK创新以4.5%的市场份额，排名第七。

另外，今年第一季度，LG化学、三星SDI和SK创新这三大韩国动力电池厂商所占的市场份额合计为37.5%，高于去年同期的16.4%。