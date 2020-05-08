魅族超充 USB-C 移动电源发布：22.5W大功率，售价169元

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IT之家5月8日消息 在今天的魅族17系列新品发布会上，魅族还带来了一款魅族超充 USB-C 移动电源，售价169元。
魅族超充 USB-C 移动电源同时支持 USB-A 输出和 USB-C 输入和输出，充电功率升级到了最高 22.5W，支持电源状态显示功能。外壳采用高品质防火、抗冲击材料，细腻、亲肤手感面板。
目前魅族官方还未公布这款移动电源的发售时间，IT之家将保持关注。
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