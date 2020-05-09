金山云上市首日，收盘股价暴涨40.24%

独立云服务商金山云昨晚正式登陆纳斯达克，开涨约20%，截止收盘金山云股价暴涨40.24%，报23.84美元，市值达47.74亿美元。

值得注意的是，金山云提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，发行前，金山云董事会主席雷军持股比例为15.8%，发行后，其持有的普通股数量不变，持股比例降至13.8%。

IPO前，金山软件持有金山云1，407，275，559股普通股，占比53.8%。小米持有414，376，000股普通股，占比15.8%。FutureX Capital（天际资本）持有149，068，637股普通股，占比5.7%。而金山云CEO王育林持有54，829，413股普通股，占比2.1%。

营收情况方面，金山云提交的招股书内容透露，金山云营收从2017年的12.36亿元人民币增长到2018年的22.182亿元人民币，增长了79.5%。2019年收入进一步增长78.4%，达到39.564亿元人民币（约合5.683亿美元）。2017年、2018年和2019年，金山云分别净亏损7.143亿元人民币、10.064亿元人民币和11.112亿元人民币（约合1.596亿美元）。

上市前，金山云董事会主席雷军发布全员信称，金山云的历程是一个敢想并且敢All in的故事。只有“向死而生”的决心和勇气，只有All in，才有机会胜出。