美国失业率飙升，但苹果等硅谷公司仍在发布招聘信息

据国外媒体报道，疫情蔓延严重冲击美国经济，造成至少3300万人失业。但诸如苹果、亚马逊等硅谷科技公司并没有受到太多影响。



过去几个月，硅谷的职位空缺有所增加，很多科技公司仍在发布招聘信息。许多公司甚至计划继续提供暑期实习机会，不过会转为居家进行。苹果、亚马逊和微软在各自网站上列出了至少2000个空缺职位，这些公司都表示仍在招聘员工。谷歌表示，将在今年剩余时间内减少对新员工的投资，部分原因是广告收入下滑。同样受到广告业务下滑影响的Facebook则表示，计划在2020年为其技术和产品团队中招聘1万名员工。

就业网站Monster汇编的数据显示，旧金山湾区3月份新增就业岗位较上年同期增长17%。美国劳工部表示，在截至5月2日的一周内，加州首次申请失业救济人数降幅最大。

亚马逊和Instacart等公司已宣布将大举招聘，这两家公司将分别增加17.5万和30万名员工，以帮助管理仓库和送货上门服务。这使得科技公司员工在美国员工总数中所占的比例可能会增加，从而继续增强它们在人们生活中的影响力。

“当数百万人失业、而亚马逊和Instacart雇佣了数十万人时，科技将成为经济中更大的一部分，”Technalysis Research分析师鲍勃·奥唐奈(Bob O'Donnell)表示。

但并非所有科技公司都在蓬勃发展。初创企业的招聘速度似乎有所放缓。比如热门初创公司、商务旅行软件开发商TripActions在3月份解雇了数百名员工，并停止招聘，删除了其网站上所有的公开招聘信息。

职场社交网络LinkedIn称，初创公司的招聘启事有所减少。报告称，独角兽公司3月份的招聘职位仅为去年7月份高点的一半。LinkedIn称，硬件、旅游、医疗和教育行业的独角兽公司的招聘信息减少了40%以上。但专门从事人工智能、通信和网络安全业务的公司增加了10%以上的职位。股票交易应用程序Robinhood表示，自今年3月转向远程办公以来，该公司已经招聘了100名员工，并计划在年底前再增加数百名。

疫情还改变了企业开展实习和招聘项目的方式。苹果公司表示，今年将继续为1000多名学生提供现场和虚拟实习项目。苹果还计划向实习生支付与往年相同的薪酬。Facebook将把它的实习课程转移到网上进行，参与学生人数以及支付的薪酬水平与过去大致相当。微软表示，今年的虚拟课程实习人数将超过4000人。与此同时，Airbnb今年完全取消了其实习项目，不过其向已经选定的人提供2021年度实习机会。