最新！找到迄今为止离地球最近的黑洞：藏身“三体”中

北京时间5月9日消息，据国外媒体报道，最新发现的黑洞可能是迄今观测距离地球最近的黑洞，人们无需望远镜就能观测到该黑洞所在的“宇宙家园”。

这个神秘黑洞位于距离地球1000光年的金牛星座南部，该黑洞无法被观测到，它具有强大的引力，以至于没有任何物体，甚至是光，可以逃脱黑洞引力束缚。

据悉，天文学家最初认为是一个双星系统或者两颗恒星环绕一个质量中心天体，当他们使用MPG/ESO2.2直径陆基望远镜进行深入观测，将该双星系统命名为HR 6819，同时令他们惊奇的是，他们还观测到第三个天体——黑洞。

虽然天文学家无法直接观测该黑洞，但他们能够依据黑洞与两颗伴星的引力相互作用来推断其存在。通过几个月的观测，他们能够绘制出恒星运行轨道，并推断出另一个巨大、看不见的天体在该双星系统中起到重要作用。

观测结果还显示，该双星系统中一颗每40天围绕这个无形天体一圈，而另一颗则在距离无形天体更远的区域独立存在。

他们计算出该无形天体是一个恒星质量等级的黑洞，由一颗垂死恒星坍缩形成的黑洞，大约是太阳质量的4倍。

欧洲南方天文台科学家托马斯·里瓦尼乌斯（Thomas Rivinius）说：“这是质量至少是太阳4倍的无形天体只能是是一个黑洞，该系统包含了迄今我们所知距离地球最近的黑洞。”

除HR 6819黑洞之外，距离地球最近的黑洞位于3000光年之遥的麒麟星座，但科学家分析仍可能存在距离更近的潜在黑洞，可能仅在银河系存在数百万个黑洞。

该黑洞是银河系不释放明亮X射线、与伴星发生剧烈引力交互作用的第一批恒星质量黑洞，这项发现可以帮助研究人员发现银河系中其他类似的“安静黑洞”。

里瓦尼乌斯说：“银河系中数亿个黑洞，但我们仅知道很少，知道该寻找什么，会让我们更好地找到它们。”