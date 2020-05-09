IPO收割机！雷军坐拥四家上市公司，身家1天增百亿

雷军的又一家公司上市了！

金山云正式登陆纳斯达克，代码为"KC"，IPO定价为17美元/ADS。这是继金山软件、小米、金山办公之后，雷军执掌的第四家上市公司。

金山云首日股价大涨40.24%，股价23.84美元，市值48亿美元，IPO后雷军（直接）持股13.8%。一夜之间，雷军的财富新增6.62亿美元（约人民币46.82亿）。

除此之外，受益于金山云上市，小米在5月8日股价大涨8.1%，雷军身家增加72亿港元（约人民币65.69亿），这意味着一天之内雷军身家暴增超百亿元。

雷军福布斯富豪榜排名实时排名提升至145位。

流血上市 向死而生

招股书显示，2017年至2019年，金山云的营业收入在不断增长，分别为12.36亿元、22.18亿元和39.56亿元，年均复合增长率为79%。但同时，金山云这三年净亏损也在不断增大，分别为7.14亿元、10.06亿元和11.11亿元。

金山云CEO王育林在接受网易科技《态℃》栏目组采访时表示，现在是资产投入的阶段，短期的亏损不用担心，而且2019年毛利润转正，未来两三年有可能盈利。

从收入构成来看，金山云的公有云服务收入占比在下降，2017年至2019年的收入占比分别为97.3%、95.1%和87.4%。而企业云服务的收入占比则逐年增加，其主要按项目向客户收费，在过去三年的占比分别为1.2%、4.3%和12.3%。其企业云的客户主要来自自金融、政府、医疗等行业。

需要提醒的是2017年和2018年，小米为其最主要的客户，分别贡献了27%和25%的收入；2019年成为其第二大客户，贡献14%，第一大客户贡献31%。

招股书援引弗若斯特沙利文的数据称，金山云目前已是中国最大的独立云服务提供商，同时也是中国第三大互联网云服务提供商。

但云服务市场竞争激烈，金山云不仅面临着阿里、腾讯、百度等互联网公司的竞争，还有华为云等大厂商的围攻。

Canalys公布的2019年第四季度中国公有云市场的数据显示，阿里云继续排名第一，市场份额上涨至46.4%。第二为腾讯云，市场份额18%，百度云排名第三，份额为8.8%，其他云服务商占比26.8%。金山云在招股书中所引用的数据显示，按基础设施即服务（IaaS）和平台即服务（PaaS）公共云服务的收入计算，2019年金山云中国市场份额为5.4%。

对于目前的云计算市场，雷军表示中国的云服务市场还处于相对早期的阶段，大爆发还没开始。无论哪一家的体量，跟AWS都没法比，差的也不是一个数量级，所以对中国的云服务上来说，现在的发展才刚刚开始，不应该谈如何粉蛋糕，而是怎么共同把蛋糕做大。

如今，中国市场云服务非常好的机会在于，"新基建"正在加速推进，这让处于数字经济基础位置的云行业迎来发展风口。IDC中国区助理副总裁武连峰在公开演讲中曾表示，云计算已经成为关键数字基础设施的重要部分，未来要把高技术的云计算回归成传统的产业，未来不上云就是落后的，上云是传统企业的标配。

IDC的《中国云计算产业发展白皮书》预测，2023年中国云计算产业规模将超过3000亿人民币，其中，中国政府和企业上云率将超过60%，全站自主可控计算平台将成为政府和大型企业的主流IT基础设施。

研究机构Gartner给出预测，全球云计算市场规模在2022年有望突破5400亿美元，并依然保持15%以上的规模增速。

据了解，此次金山云IPO所募集到的资金，50%将用于升级和拓展基础架构，25%将用于技术和产品研发，15%将用于拓展生态系统和扩大国际影响力，10%则用于补充公司营运资金。

"ALL in云服务是正确的，因为只有’向死而生’的决心和勇气，只有ALL in，才有机会胜出。"雷军在发给金山全员信中提到。

IPO收割机 坐拥四家上市公司

金山云的上市如此备受关注，很大程度上是因为被称为"IPO收割机"的雷军。

今晚又是雷军的一个高光时刻，这是继2007年赴港上市的金山软件、2018年赴港上市的小米集团、2019年科创板上市的金山办公之后，雷军执掌的第四家上市公司。

而雷军也表示，金山云上市对其来说是"梦想成真"。"因为8年前决定做云服务时，其实冒了巨大的风险，但今天公司上市，就意味着8年前的战略决定取得了阶段性的成功，这是一件非常了不起的事情。"

当然，作为投资人，雷军持股的上市公司还有很多。比如九号智能、猎豹移动、石头科技、方邦股份、欢聚时代、聚辰股份、晶晨股份和乐鑫科技等等。

据投资界不完全统计，2018年小米或顺为资本投资过的公司有8家IPO，而在2019年包括金山办公在内，雷军可能在科创板收获了8家IPO。

在非上市公司方面，天眼查显示，雷军担任法人的公司有12家，直接持有股份的公司共有47家。

此次金山云上市，首日股价大涨40.24%，股价23.84美元，市值48亿美元，IPO后雷军（直接）持股13.8%。一夜之间，雷军的财富新增6.62亿美元（约人民币46.82亿）。

不仅如此，受益于金山云上市，小米在5月8日股价大涨8.1%，公司市值增加了260亿港币，雷军的身家暴增72亿港元（约人民币65.69亿）。

受此影响，雷军在福布斯富豪排行榜的名次也提升到了145位，总财富约为107亿美元，成为中国第九大富豪。