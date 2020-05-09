消息称苹果watchOS 7将依靠Apple Watch血氧传感器提供心理健康功能

IT之家5月9日消息 据Macrumors报道，据爆料人士Jon Prosser透露，苹果下一代Apple Watch和watchOS 7将专注于新的心理健康功能，他表示下一代Apple Watch将加入血氧传感器，苹果将利用该传感器实现与心理健康相关的新功能，比如检测恐慌症发作等。

IT之家了解到，Jon Prosser称全新的心理健康功能可以通过测量血液中的氧含量以及心率来判断是否有过度呼吸的情况发生。

“下一代Apple Watch将可以在用户恐慌发作之前识别出相应的症状并在手表上发出警告。尤其是当用户在开车时，Apple Watch会要求用户靠边停车，当车辆停下来后watchOS会向用户提供相应的呼吸舒缓训练。

Prosser表示，虽然他希望这个功能在今年发布，但该功能“也有可能推迟到明年上线”。他希望能够在WWDC 2020上宣布相关功能的上线。但如果新功能依赖血氧传感器，那么直到新Apple Watch发布之前苹果都不填可能发布该功能，除非这项功能可以利用老款Apple Watch的某些元件进而实现。

此前EverythingApplePro和另一位爆料人士Max Weinbach均曾表示恐慌检测功能将被加入到下一代Apple Watch中，后者称Apple Watch还可以判断用户何时承受着较高的压力，两者也并没有暗示该功能需要依赖血氧检测来实现，只是表示该功能将在Apple Watch Series 4或更高版本中提供。

除了血氧检测功能外，彭博社还曾表示下一代Apple Watch将加入睡眠跟踪检测功能。