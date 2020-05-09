微软将在意大利投资15亿美元，新云数据中心区域即将落户米兰

5月9日消息，据国外媒体报道，当地时间周五，微软宣布了一项在意大利的5年15亿美元的投资计划，以加速意大利的数字化转型，其中包括在该国建立其首个云数据中心区域。

这一计划标志着微软向全球提供企业级云服务的一个重要里程碑。据外媒报道，微软打算在意大利米兰建立其首个云数据中心区域，以为企业提供访问其企业级云服务的机会。

该公司的意大利数据中心区域将继续帮助它遵守欧盟的通用数据保护条例（GDPR），并将帮助其客户在意大利存储静止数据。

在意大利，数以百计的客户和合作伙伴已经在利用微软的云服务推动业务转型，其中包括Barilla、CNH Industrial、Eni、Generali、Invitalia、Luxottica和Snam。分析师预计，未来几年，意大利的云市场将以两位数的速度增长。

另外，微软还将扩大其与意大利服务分销网络Poste Italiane的合作关系，帮助后者加速数字化转型。这两家公司将启动一项联合计划，为Poste Italiane员工开发一个新的数字技能培训项目，并在意大利开展一项联合技能培训项目。

微软计划与意大利合作伙伴一起，在未来三年内培训150万名学生、专家和各行各业的失业者。

此外，微软和当地利益相关者将成立一个可持续发展联盟，致力于提供技术解决方案，以帮助公共和私营部门创建改善意大利可持续发展的解决方案。