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Xbox One五月更新发布：Guide界面更易用更好用

2020/5/8 10:21:56来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家5月8日消息 今天，微软发布了Xbox One 的五月更新（也称为2005版），本次更新属于一个轻量级的更新，包含Xbox One在日常使用体验方面的改进

首先是Guide指南页面的改进，在上个月的更新中，我们Xbox One的Guide页面引入了全新的选项卡，用户可以在玩游戏的时候快速切换到聊天界面或调整设置。而这次更新后，“Clubs”和“Friends”选项卡将更加好用，Xbox 团队在“Clubs”选项卡中加入了“Discover Clubs（发现俱乐部）”选项卡，在“Friends”选项卡中的“Find Someone”栏目下加入了“Friend Suggestions（朋友推荐）”功能。

此外，IT之家发现，本次更新中，社区页面也进行了改进，改进后可以让用户更加清晰地浏览社区内容，并知晓这些内容来自何处。总体来说，改进后的页面布局分为以下几个版块：

  • 朋友分享

  • 来自官方的帖子

  • Clubs活动

  • 在Xbox Live上受欢迎的内容

此外，本次更新还对“我的游戏”和“应用”页面进行了更改，在该页面加入了“类型”及“游玩次数”的过滤器，可以方便用户更轻松地管理自己的游戏和应用。

还有就是，本次更新还在Xbox One的流媒体视频页面上加入了动态缩略图的预览，可以方便用户在点开之前就了解视频的大概内容。

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关键词：Xbox OneXbox微软

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