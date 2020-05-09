阅文回应标注《西游记》获吴承恩授权：2017年已优化

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IT之家5月9日消息 针对媒体报道的《西游记》等古典名著获作者授权一事，阅文官方已作出回应。
IT之家了解到，阅文方面称《西游记》等作品中标有“签约”和“授权发布”的字样，是指起点中文网和内容提供商(CP)的签约，并取得其正规授权，作品中标有VIP指的是收费产品，以确保出版内容频道和原创内容频道标注的一致性。2017年，为更准确地表达作品标注的信息，就已对系统优化，均增加了“第三方内容提供商授权”的字样。
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