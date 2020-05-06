阅文新管理层：著作人身权归属作者，免付费模式由作者选

5月6日消息，阅文集团新任CEO程武、总裁侯晓楠、总编辑杨晨等新管理团队与多位作家参加了首场作家恳谈会，就网络文学生态、创作环境优化，以及近来备受关注的“作家合同争议”等商业规则领域的问题，展开了深入讨论。

程武和侯晓楠认为，作家是阅文平台的根基。内容生态不只是阅文的，更是属于作家的。4月27日的管理层调整就是希望通过联动包括腾讯在内的广大行业合作生态，不仅继续巩固扩展付费阅读，为IP的发展创造更好的条件，同时通过更多资源支持新模式探索，为更广泛的作家创造更多元的回报。作家的收益和创作环境的提升，是健康生态的保障。现场作家对此充分认同：“作家和平台是鱼水关系，大家一路相互扶持，才有了产业今天的局面。大家的价值方向是一致的，应该一起做大蛋糕。”

阅文称，2019年启用的合同在近期收到了大量的反馈和批评，引发风波。事实上，这是多年来的历史遗留问题，也是一个商业规则的问题。网络不少传言将其误读为管理层实施的新政。刚刚接任的阅文集团新管理层在恳谈会上直言，这些传言都是误读，新团队不可能在4月27日刚接手，就在28日不了解具体情况下推出新合同或任何新动作。但无论历史问题有多严重，这都是我们当前最首要解决的问题。针对过去多年来合同中遗留下来的不合理之处，应该也必须修改，对于作家应有的权力应该明确在条款里。希望结合作家恳谈和调研的意见修改优化，以保障作家的对等权益。

对于最受关注的“著作权”条款，作家普遍指出有不合理和不近人情之处。程武明确表示，事实上，著作权包括著作人身权和著作财产权两部分。著作人身权，是作者不可转让、不可剥夺的权利，属于作家独有。阅文绝不会通过任何方式分享或获取这种权利。对于包括改编版权等各种衍生权利在内的著作财产权，将会在双方自愿的前提下，为作者的授权匹配对应的权益。“对等是根本原则。我们也感谢很多作者对我们的信任，愿意把作品授权给我们进行推广和增值。”他进一步提到，“同时，也考虑到作家群体广大，具体到每个人的情况不同，未来我们会考虑提供多版本的合同选择，对授权权限分级，把选择权交给作家。”

关于付费和免费模式，侯晓楠坦言，“目前关于免费阅读的机制还在讨论中。付费阅读肯定要继续巩固并且做大，而未来在考虑免费模式时，也会有明确的作家收益。同时，需要为付费和免费规划不同的作品内容库，匹配不同的产品渠道及对应的收益体系。当然，无论哪种模式，都由作家自主选择。”

会上，新管理层表示将继续保持在作家福利方面的投入和加大打击盗版的力度。“18年来，阅文最大的优势并不是流量，而是可以源源不断地支撑更多优秀作家的成长、孵化出更多元的优质作品。”总编辑杨晨表示，“包括全勤奖、半年奖等由阅文首创并已经运行多年的作家福利，不会取消。同时，我们将联动更多资源和平台，不遗余力拿出更多举措狠打盗版。”

程武表示，虽然刚上任就遇到了本次风波和挑战，甚至其中有故意抹黑和造谣，但新团队就是要来解决问题的。对于多年来一直存在的行业问题，新团队不能闭门造车，而是开放和广大的作家伙伴们一起商讨合理的发展模式、生态规则及权益规范。对于现有合同中在著作权授权、免费模式下的分成权益、作家福利和打盗版等方面，我们已经明确了修改方向，更具体的修改将在系列恳谈会和作家调研后确认，并在1个月内推出新版合同。

同时，通过和大家的沟通，他认为阅文对作家还有更大的合作空间，未来可以通过公司在财务、法务等方面的专业力量给予作家群体更大的支持。

阅文方面称，近期，网上出现了一系列攻击作家的恶性事件和胁迫作家断更的言论行为，包括唐家三少、风月、老鹰吃小鸡、爱潜水的乌贼、国王陛下、愤怒的香蕉等在内的多位作家的理性发声遭到颠倒黑白的人身攻击。对此，参会作家表示，这些已经影响了正常创作，而真正的作家要的是理性协商与积极改变，不是网络暴力，“对于砸锅掀桌子这种做法，我们是坚决抵制的”。有作家认为，“讨论版权，讨论商业模式和权益是一个商业规则的问题，我们都认同，但用恶意举报、辱骂、扣帽子的方式去威胁作家断更，是对作家的绑架，更是直接破坏和伤害我们这个生态。”

阅文集团新管理层也向作家们郑重表示，目前已经有证据显示，网上的多起作家被威胁事件的背后是有组织的造谣和煽动行为，阅文将坚定地和大家站在一起，坚决反对网络暴力，必要时将依法采取法律行动。