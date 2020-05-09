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张勇“变主播”聊购物：刚买副耳机，疫情期间全靠盒马

2020/5/9 14:42:45来源：新浪科技作者：大鹏责编：懒猫评论：

5月9日下午消息，在今天举行的第16届阿里日上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇、阿里巴巴集团CPO童文红、蚂蚁金服集团董事长井贤栋“变身主播”，“云端”致谢阿里员工家人。

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据悉，“阿里日”专为纪念2003年阿里员工及家人抗击“非典”的精神而设立，今年因为新冠肺炎疫情，阿里日首次在线上举办，阿里员工及亲友全球同步收看。

三位阿里高管甚至透露了自己的购物车。井贤栋最近买了洗发水，童文红前不久买了一些裙子，张勇刚买了一副耳机，还给家里买了很多水。

张勇表示，这次疫情对阿里、对我们这代人都是一个重大的考验，但疫情总会过去，无论顺境逆境，最重要的是做好自己，服务好客户。“阿里希望做一家能够活102年的好公司，阿里所有的成就和积累，都来自于这个时代，来自于这个国家的发展，我们怎么样用我们的能力，回馈这个社会，是我们追求的。”

在大家的好奇提问下，三位阿里高管也谈到了自己在疫情期间下厨的情况。

张勇坦诚地表示：“做饭对我来讲就只能是做饭了，做熟而已，疫情期间全靠盒马……还是要学习。”童文红认为自己“如果认真做的话，应该会成为一个好厨师”，但现在的水平，“大概跟逍遥子差不多”。井贤栋有些不好意思地回答：“如果煮饺子也算做菜……”不过他接着补充道，“煮水饺其实不容易的，要想煮的好的话……”

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关键词：阿里巴巴

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