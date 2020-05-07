内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

外媒：阿里巴巴平头哥半导体有望成台积电主要客户

2020/5/7 17:29:18来源：TechWeb作者：辣椒客责编：远洋评论：

5月7日消息，据国外媒体报道，产业链方面的人士表示，阿里巴巴全资的平头哥半导体有限公司，有望成为台积电主要的客户。

平头哥半导体有限公司是阿里巴巴全资的半导体芯片业务主体，成立于2018年9月，主要针对下一代云端一体芯片新型架构开发数据中心和嵌入式IoT芯片产品，平头哥从云和端两个方面进行软硬深度协同的技术创新，目标是让数据和计算更普惠，持续拓展数据技术的边界。

自2018年成立以来，平头哥半导体有限公司已推出了多款产品，包括AI芯片含光800、RISC-V处理器玄铁910、一站式芯片设计平台“无剑”，其中含光800是阿里的第一颗芯片。

台积电则是目前在芯片工艺方面走在行业前列的代工商，在平头哥成立的当年就率先量产了7nm工艺，5nm工艺也已在今年量产，更先进的3nm工艺研发进展也顺利，预计2022年会大规模量产。

先进的工艺和可靠的良品率，也为台积电带来了大量的芯片代工订单，台积电目前的客户包括苹果、华为、英伟达、高通等，苹果是其先进芯片工艺的主要客户，从2016年iPhone 7系列所采用的A10处理器开始，台积电已连续4年独家代工苹果的A系列处理，今秋iPhone12将采用的A14处理器，也是由台积电独家代工。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：阿里巴巴平头哥台积电

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    