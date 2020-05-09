京东：向贫困人群每人每年提供1000元购药补助

5月9日消息，今日中国社会扶贫网与京东健康、京东公益联合发起了“健康中国• 医药补助工程”。这项工程将面向全国建档立卡贫困户（含已脱贫贫困人口），提供每人每年1000元的购药补助，补助可在购买指定目录中的药品时使用。这项工程预计将在未来3到5年覆盖超过3000万人次。

据悉，截至启动时，该项目的补助药品目录已有超过350种药品，覆盖包括心脑血管、感冒发热、肠胃疾病在内的数百种常见病与慢性疾病，未来还将迅速扩增至新特药、罕见病用药等。

该项目的指定线上购药渠道为京东健康旗下自营零售药房——京东大药房，用户所购买药品由京东物流承运，配送范围可覆盖全国大部分地区；线下定点合作药房将由京东健康审定、筛选符合相关条件的零售药房，原则上每个乡镇范围内有1家。项目将优先启动线上平台的补助，线下采取部分地区先行试点、再向全国范围逐步推广的模式。

目前，京东健康已与杭州民生健康药业、天士力医药集团、苏中药业集团等首批11家药企达成合作，筛选出超过350种药品并确定补助比例，单品补助比例最高达68%。项目合作药企及补助目录内药品还将随着项目启动持续扩展、增加。

在提供药品补助的同时，京东健康还将利用自身在医药零售行业的基础设施能力，协同京东物流充分发挥供应链优势，保障偏远地区药品供应；并通过政府合作，建成遍及城乡的现代医药流通网络，以提高基层和边远地区药品供应能力，保障更多群众的用药需求。

京东健康CEO辛利军认为，在与中国社会扶贫网的共同努力下，京东健康有能力、有责任，也有信心与产业链各环节上的合作伙伴携手，让贫困人口在看病购药方面尽可能减少支出，也让他们能获取到更加优质的药品和服务。

自2016年1月与国务院扶贫办签署电商精准扶贫战略合作协议以来，京东发挥自身在供应链、物流、金融、技术、服务等领域的优势，帮助全国贫困地区上线商品超300万种，实现销售额超750亿元，直接带动90万户建档立卡贫困户增收。