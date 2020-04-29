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京东股权曝光：腾讯为第一大股东，刘强东身家或超1000亿

2020/4/29 14:49:27来源：新浪科技作者：金石责编：远洋评论：

4月29日消息，据外电报道，中概股回归香港再现新进展，京东已经秘密提交赴港上市文件，预计最早在6月挂牌。今日午间，参与京东赴港上市的消息人士确认正在安排赴港上市事宜，并且已经向港交所提交了上市文件。值得注意的是，这是自2019年11月阿里赴港作第二上市后又一只互联网巨头来港。

随着京东赴港上市的消息发出，京东股价有所走低，截至收盘，京东在纳斯达克跌4.39%，单日市值蒸发225亿港元，最新美股市值633.56亿美元。

对于公司股价下跌，中泰国际策略分析师颜招骏对新浪港股表示，京东股价自3月16日低点32.7美元上升至4月17日的47.98美元，累计升幅达到46.7%，股价创了25个月新高，推动股价上升的因素除了是强劲的业绩增长外，还有憧憬回流港股上市的因素，昨日京东股价下跌主要是事实的兑现，长线而言京东股价有巨大的潜力。

林达控股金融科技部执行董事林子俊表示，京东跌了应该是跟随市场，阿里香港上市的时候也没有特别的转变，这个有一定利好，但短期不会有太大的帮助。

新浪港股查询公司2019年年报发现，刘强东持股有所缩水，目前持有京东4.46亿股，相当于15.1%的股权，为公司第二大股东，但同时拥有公司78.5%的投票权，计及一致行动人拥有78.6%的投票权。

公司第一大股东为腾讯，持股17.9%，不过只有4.6%的表决权。公司第三大股东为沃尔玛，持股9.8%，有2.5%的表决权。

新浪港股查询发现，根据福布斯实时数据，刘强东目前身家为95亿美元。今年以来，京东股价更是暴涨逾23%，市值净增121亿美元，按刘强东持股4.46亿股计算，刘强东身家净增37.24亿美元，折合289亿港元。

不过，据胡润百富，一季度末刘强东身家950亿元人民币，而3月31日以来，京东股价上涨了7.6%，相当于刘强东个人身家净增97亿元人民币。也就是说，如果按胡润百富统计来看，刘强东目前身家或超1000亿元。

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关键词：京东刘强东腾讯

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