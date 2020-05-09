阿里巴巴再办集体婚礼，新郎新娘均戴口罩

5月9日消息，今年阿里日，参加第15届阿里巴巴集体婚礼的新人们，迎来了阿里历史上第一个“口罩集体婚礼”。

“口罩罩不住大家的的颜值，也罩不住大家的眼神，我能看到你们眼中充满对未来幸福生活的向往。”阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在证婚时表示，“大家最重要是做好彼此的CCO（首席客户官），用心了解倾听，才能做到彼此欣赏、关爱、尊重乃至彼此包容。”

2020年的阿里日，也恰逢母亲节，在当天上午的云上“亲友见面会”之后，在阿里集体婚礼，张勇再度代表阿里，表达了对员工父母和家人的感恩之情。“17年前非典来临的时候，正是因为有了家人的支持，阿里人才能抗击病魔服务客户，才有了今天的阿里，这也是510阿里日的由来。”

用经营家庭和公司作比，在张勇看来，而且夫妻二人“互为客户、互为员工，也共同担任家庭的股东，要像公司一样用心运营。而运营最重要的，是能倾听、了解对方的声音，做好彼此的CCO（首席客户官），才能做到彼此的欣赏、关爱、尊重乃至彼此包容。”

而对刚组建家庭的的新人，张勇特别给出了对新郎的建议，“请大家自告奋勇，担任好CEO，按照你们的另一半、董事长制定的家庭战略，做好执行、拿到结果。”

身为证婚人的张勇，还与现场的新人以及阿里人一道，分享了关于幸福的“正循环定律”：“因为有爱，所以信任，因为信任，所以简单，因为简单，所以幸福，因为幸福，会有更多的爱。”

以下是张勇阿里日集体婚礼证婚讲话

时间：2020年5月9日星期六

逍遥子：大家下午好，欢迎大家来到阿里巴巴的集体婚礼，来到阿里日，欢迎大家！

今年的阿里日很特殊，今年我们的集体婚礼也很特殊，大家都戴着口罩。当然，创意是永远是无止境的，同样一个口罩，就能有很多的创新，有很多的新的想法，有很多的点缀。对于我们所有的新人来讲，这是大家一辈子最重要的时刻。

我想在今年疫情之下，大家经历了很多的重大不确定性，并且我们仍然在不确定性的过程当中，这个时候大家能够互相牵起手来，走到一起，说明这是一个有爱的时刻，这是一个大家愿意用心去承诺的时刻。首先，我想代表阿里巴巴所有员工，所有员工家属，对我们现场的新人们说一声新婚快乐！

在这样一个特殊时刻，因为我们的相聚，因为我们的阿里日，我们有这样一个机会聚到一起。大家都知道，阿里日是我们的传统。今年的疫情能够让我们想到很多年以前，想到我们阿里日的起源，想到SARS。正是在那个年代，我们阿里的小二们在家人的支持下，抗击病魔，坚持服务客户，才有了我们今天阿里的精神，才有了我们今天阿里日的缘起。

今天的阿里相比17年前，更加青春焕发，更加有力量，也更加有爱。所以我们在策划今年阿里日的时候有很多讨论，担心有了疫情，我们能不能还如期的举办我们的集体婚礼。最后我们还是坚定的说，我们要办下去，我们要让我们的新人们，拥有一个在阿里的历史上独一无二的口罩婚礼。

所以今天在现场我看到大家戴了口罩，每个口罩上都有我们各种心情的表达、幸福的表达。非常的开心，为大家开心，也为在镜头前看着大家的、你们的父母开心。

今年的阿里日非常巧，大家知道明天是我们阿里日的正日子，明天也是一个重要的节日，是母亲节，这是一个爱的节日，这是一个关怀的节日。大家能走到今天，在现在这个时刻，我相信大家很激动。而在远方，通过连线关注着大家的、你们的父母们、你们的亲友们，应该也一样的激动。

在这里，我想我们大家都要对我们的父母们说一声感谢，特别是今天的新人们，是你们父母的操劳，是他们的关心，才使你们走到今天、走上人生新的一段旅程。我想今天尽管我们戴着口罩，我们也要发自内心的向远方的父母们说一声感谢。

我看着一对对坐在下面的新人，戴着口罩还要互相望一下，口罩罩不住彼此的颜值，大家的眼神是口罩盖不住的，充满了对未来幸福生活的向往。衷心的祝福大家。2020年会写入人类的历史，写入中国的历史，也写入阿里的历史。2020年我们都会记住这样一个特殊的时刻，我们有这样一场特殊的婚礼，有一场特殊的阿里日。

客户第一、员工第二、股东第三，我想每个人对这一条都是耳熟能详的，从今以后，在座的每对新人，你们就互为客户、互为员工，共同为这个家庭的股东。

我们怎么样才能做到彼此欣赏、彼此关爱、彼此尊重乃至彼此包容？其实经营一个家庭跟经营一家公司、经营一个业务，都靠的是运营，在运营当中，最重要的是什么？倾听客户的声音。每个人都要做好互相的CCO，做好倾听，就像我们有阿里的“亲听”热线一样，真正能够互相了解彼此的心声，了解彼此的开心乃至小烦恼。

当然一个家庭会有很多讨论，比如说很多事情谁作主，这自然就有了一个话题：谁来做CEO、谁来做董事长。我作为一个过来人，跟我们在座的所有的新郎们说一句，请大家自告奋勇，担任好CEO，按照各位的另一半——你们的董事长制定的家庭战略，做好执行、拿到结果。

但是，无论是谁当董事长，谁当CEO，我想我们都是对方的客户倾听官，是对方真正的关爱的一分子。我们阿里说，因为信任、所以简单。

为什么会有信任，信任的源头来自于什么？来自于爱。因为有爱，才会有信任，因为信任，所以简单，因为简单，所以幸福，因为幸福，会有更多的爱。希望大家能够真正在生活当中践行这一条，因为信任、所以简单，因为爱，所以幸福。

今天我们站在这里，来共同庆祝大家人生最重要的时刻，其实未来的路还很长，就像我们经历过疫情以后，未来的道路也很长，未来社会还要发展，生活还要继续，大家的新的生活才刚刚开始。我们所有对未来的憧憬，都来自于我们的年轻人，来自于一代又一代阿里人。

阿里要走102年，我想大家在这里写下婚书的时候，也都希望能够执子之手、与子携老，走上一辈子，祝我们所有的阿里新人们一辈子走得好、走得幸福，我们的生活更加美好，谢谢大家！