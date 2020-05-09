华为与首批18家车企成立“5G汽车生态圈”

IT之家5月9日消息 IT之家从华为官网获悉，近日，华为联合一汽集团（一汽红旗、一汽奔腾、一汽解放）、长安汽车、东风集团（东风乘用车、东风小康）、上汽集团（上汽乘用车、上汽通用五菱）、广汽集团（广汽新能源）、北汽集团（北汽新能源）、比亚迪、长城汽车、奇瑞控股、江淮汽车、宇通（客车）、赛力斯、南京依维柯、T3出行等首批18家车企，正式发布成立“5G汽车生态圈”，加速5G技术在汽车产业的商用进程，加快消费者感知的5G汽车推出。

华为称，5G汽车已经成为汽车产业发展的战略制高点和创新热点，5G技术的高速率、低时延和高可靠将给智能网联、智能交通、自动驾驶等场景打开全新的想象空间。消费者能够感知的全新驾驶体验、娱乐体验，以及人、车、家全场景体验是未来5G汽车的创新重点，是众多车企和华为共同发力的方向。

自2019年4月发布全球首款5G车载模组MH5000以来，华为已经向生态圈伙伴与众多车企提供了5G车载模组MH5000、5G车载终端T-Box平台等产品和技术，支撑5G汽车以及5G+C-V2X智能网联的应用创新。一年来，众多国际国内车企基于华为5G车载通信产品与解决方案，展开各种自动驾驶、智能网联、信息服务的创新，让消费者逐渐感知到5G技术在汽车上的价值。

作为智能网联生态圈的延展，本次5G汽车生态圈建立后，华为希望通过汽车增量部件的优势、面向消费者1+8+N的全场景体验以及5G网络解决方案的能力，向生态圈伙伴贡献更多的技术、平台和创意，更系统地服务好车企开展5G汽车的创新验证，带给消费者更惊艳的体验。这正呼应了华为“聚焦ICT技术，帮助车企造好-车、造-好车”的理念。

未来两年将是5G汽车爆发关键年，5G汽车生态圈今天迎来一汽(红旗、奔腾、解放)、东风（小康、乘用车）、长安汽车、上汽(乘用车、通用五菱)、广汽（新能源）、北汽（新能源）、比亚迪、长城汽车、奇瑞控股、江淮汽车、宇通（客车）、金康赛力斯、南京依维柯、T3出行等首批车企（排名不分先后），通过生态圈平台的长期运作、交流互动，共同探索与打磨出真正有价值的5G汽车应用，让消费者最终能够享受5G汽车带来的超级体验。5G汽车生态圈非常欢迎更多车企、合作伙伴一起加入，为5G汽车产业和生态的繁荣壮大共同发力。