Dish董事长：Open RAN并非画饼充饥，我们需要比中国厂商更优秀

据Light Reading报道，美国Dish Network仍在等待完成对Sprint Boost预付费业务的收购，然后才能全面推进5G网络建设。同时，Dish董事长Charlie Ergen希望Dish今年能够在至少一个美国市场部署5G核心网。

Charlie Ergen在近日的财报电话会议上表示，核心网启动的时机还将取决于T-Mobile与Sprint合并后的合作程度。他预期Dish将在一年后开始提供后付费移动服务，并从中获益。

Dish何时能完成对Boost业务的收购尚未确定。Charlie Ergen表示，最早可能是6月1日，但如果未能及时满足某些条件，包括在T-Mobile网络上交叉为Boost客户提供服务的能力等，则可能延迟到7月1日。

据市场研究公司New Street Research称，Boost正加紧准备于5月中旬在T-Mobile网络上推出服务，而T-Mobile高管日前表示，他们预计Boost交易将于6月完成。

Dish企业发展执行副总裁Tom Cullen表示，为整合Boost业务做准备是至关重要的第一步，接下来将最终敲定Dish的供应商选择和整个5G网络计划的构建。

Dish已选择Mavenir作为其首个5G供应商，同时预计更多供应商将在第三季度加入其中，该公司将在下一次财报电话会议上提供有关5G网络计划的更多详细信息。Charlie Ergen表示，“Mavenir当然不会是我们使用的唯一供应商。”他指出，Mavenir是第一个符合Dish要求的供应商。

Mavenir符合Dish为5G网络部署一个完全虚拟化的、开放无线接入网的计划。Charlie Ergen说：“我们现在知道ORAN是真实的；它不是画饼充饥。”

Charlie Ergen还敦促Dish及其技术合作伙伴创新并领导5G市场，由于持续的国家安全问题，华为和其他中国供应商不会参与美国的5G网络部署。

“华为真的很棒。中国的设备真的很好。这些设备是一流的。” Charlie Ergen说，“我们不止要像中国制造商那样优秀，我们还应该做得更好。”

资金问题

Charlie Ergen对Dish 5G网络建设资金筹集充满信心，该公司计划投入100亿美元建设其5G网络（一些分析师认为实际数字将远高于此）。

用于5G建设的100亿美元资金不包括频谱购买，但包括一个“总体宏网络层”，它将为Dish提供全国性的网络覆盖，并使其“远远超出FCC的要求”。

Dish认为，除了已经筹集的10亿美元股权之外，它将能够从付费电视业务和Boost预付费业务中产生的现金，从而为5G网络提供部分资金。Charlie Ergen指出，Dish在过去13个月中已经偿还了约25亿美元的债务。他补充道，Dish不需要现在就把将全部的100亿美元筹措到位。

他说：“我们并没有停滞不前……眼下这个时候，资金部分并不是让我们感到困窘的事情。”

Dish仍预测2020年其无线支出在2.5亿-5亿美元之间，但由于疫情带来的业务影响，预计其支出将处于较低的水平范围。

与此同时，Dish已经停止了之前在NB-IoT网络上的发展，从而导致包括卫星在内的某些资产产生了2.53亿美元的非现金减损费用，这些资金将不会用于5G网络。

但是，Charlie Ergen并不担心这一项目的减计，因为它不会“改变”美国民众的沟通方式，也不会使Dish处于领导地位。

他夸口说：“现在我们正在建设的宽带网络将会令全世界羡慕。”

New Street Research对Ergen的乐观看法持认同态度，该市场研究公司认为，Dish的多年期移动业务计划可能会随着时间的推移价值1000亿美元。其分析师在近日发布的一份报告中写道：“Dish确实有潜力颠覆美国无线市场。”这些分析师认为，Dish的5G网络可能会带来每GB数据流量成本的大幅下降--将比现有无线运营商低3550%。