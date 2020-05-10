内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

曝台积电启动中生代接班计划，推动 5nm 量产、3nm 试产

2020/5/10 11:31:20来源：TechWeb作者：宋星责编：骑士评论：

5月9日消息，据台湾媒体报道，台积电启动中生代接班布局，业界视为下个梯队接班人选的二名资深副总经理秦永沛和王建光，本月起调整职掌内容。

台积电

▲台积电

原负责所有晶圆厂运营的王建光，转任企业规划组织，主要负责产品订价及产品开发；王建光原职掌项目改由秦永沛负责，等于接手所有晶圆厂制造及运营。

台积电表示，两人职务调动，应是台积电为培育未来共同运营长预做规划，要让两人都有生产及业务的磨练。

根据台积电规划，原负责产品开发的秦永沛，将接掌台积电所有12吋厂制造及运营。该人事案也牵动目前负责制造的三位副总经理王英郎、张宗生及廖永豪，三人职务同步做了大幅度调整。

其中，王英郎担负28nm以下制程生产营运，包括准备进入5nm量产、3nm试产的南科18厂，以及中国大陆晶圆厂。

张宗生原职掌竹科12B先进制程试产，本月起除了持续推动建置3nm试产线之外，同时接掌原由秦永沛负责的技术委员会重担，也负责台积电所有光罩事业。

另一位负责制造的副总经理廖永豪，除了负责台积电所有8吋厂业务之外，新增掌管所有12吋成熟制程，以及美国WaferTech公司生产。上述三位负责台积电最关键生产工作的副总经理，也改向秦永沛报告。

台积电成立于1987年，是全球最大的晶圆代工半导体制造厂，客户包括苹果、高通等。其总部位于台湾新竹的新竹科学工业园区。台积电公司股票在台湾证券交易所上市，股票代码为2330，另有美国存托凭证在美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代号为TSM。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：台积电

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    