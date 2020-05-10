曝台积电启动中生代接班计划，推动 5nm 量产、3nm 试产

5月9日消息，据台湾媒体报道，台积电启动中生代接班布局，业界视为下个梯队接班人选的二名资深副总经理秦永沛和王建光，本月起调整职掌内容。

▲台积电

原负责所有晶圆厂运营的王建光，转任企业规划组织，主要负责产品订价及产品开发；王建光原职掌项目改由秦永沛负责，等于接手所有晶圆厂制造及运营。

台积电表示，两人职务调动，应是台积电为培育未来共同运营长预做规划，要让两人都有生产及业务的磨练。

根据台积电规划，原负责产品开发的秦永沛，将接掌台积电所有12吋厂制造及运营。该人事案也牵动目前负责制造的三位副总经理王英郎、张宗生及廖永豪，三人职务同步做了大幅度调整。

其中，王英郎担负28nm以下制程生产营运，包括准备进入5nm量产、3nm试产的南科18厂，以及中国大陆晶圆厂。

张宗生原职掌竹科12B先进制程试产，本月起除了持续推动建置3nm试产线之外，同时接掌原由秦永沛负责的技术委员会重担，也负责台积电所有光罩事业。

另一位负责制造的副总经理廖永豪，除了负责台积电所有8吋厂业务之外，新增掌管所有12吋成熟制程，以及美国WaferTech公司生产。上述三位负责台积电最关键生产工作的副总经理，也改向秦永沛报告。

台积电成立于1987年，是全球最大的晶圆代工半导体制造厂，客户包括苹果、高通等。其总部位于台湾新竹的新竹科学工业园区。台积电公司股票在台湾证券交易所上市，股票代码为2330，另有美国存托凭证在美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代号为TSM。