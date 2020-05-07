台积电笑到最后，曝三星拿下英伟达 7nm 下一代 GPU 低端显卡订单

IT之家5月7日消息 三星一直在努力争取其代工业务的新客户。几个月前有报道称，NVIDIA下一代GPU显卡可能选择三星的7nm工艺，但是三星公司将无法获得所有订单。

外媒SamMobile报道，来自台湾产业链的一份新报告表明，NVIDIA已决定在三星和台积电之间分拆7nm GPU订单，后者可能会赢得其中的大部分订单，三星工艺似乎已被选择用于GPU的入门级型号。

IT之家获悉，NVIDIA韩国负责人Yoo Eung-joon去年在一次新闻发布会上证实，“三星电子的7nm工艺将用于制造我们的下一代产品，下一代GPU。”但是，三星所处理的代工厂生产规模并未透露。

此前有报道称，三星正努力赢得NVIDIA业务，甚至在价格上大幅度降低。台积电（TSMC）长期以来一直是NVIDIA GPU的晶圆厂合作伙伴，因此三星需要全力以赴。关于NVIDIA打算增加三星订单份额的早期传闻可能已散布出去，试图促使台积电降低价格。

鉴于需求超过了台积电7nm工艺的供应量，但该公司并没有因此而动摇，其客户还需要为满足生产能力而付出更多费用。现在，相信NVIDIA已经向台积电订购了重要的7nm容量订单，用于下一代基于Ampere架构的GPU。

消息称，NVIDIA已与三星签约，制造入门级的Ampere图形显卡。这一拆分将使NVIDIA减轻其在台积电上的负载，同时又使两家代工厂的产量最大化。

低端的Ampere GPU有望在三星的7nm EUV或8nm工艺节点上制造，三星还宣布推出5nm制造工艺，并声称两家公司正在讨论少量的NVIDIA 5nm Hopper GPU，将在明年生产。