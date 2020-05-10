上海停用小区致函丰巢：单柜利润率超2倍，你们不是弱者

IT之家5月10日消息 近日丰巢快递柜决定对收件用户采取超时收费举措引发争议，对此已有多个小区停用丰巢快递柜。

IT之家了解到，今天上午，上海首家因丰巢超时收费而停用的小区中环花苑发出致丰巢的公开信，公开信中驳斥了丰巢所说的“进驻小区每年支付高昂进场费”一事，给丰巢算了一笔账，已经投入使用的丰巢柜每天的利润率为240%甚至更多。

“你们不是弱者。”公开信还对丰巢强调的“已经提供了五年的免费服务仍然亏损运营”的说法，表示不认同。

公开信中说，丰巢所说的“没有强制用户付费使用，可以选择不使用丰巢服务”，这个说法是本末倒置用结果解释原因。

公开信的结尾也提出了中环花苑小区的诉求：

1. 在快递柜上张贴醒目提示，请快递员必须先行联系客户同意下方可投入丰巢柜；

2. 免费时长延长到24小时；

以下为公开信原文：

深圳市丰巢科技有限公司：

最近几天，因为贵公司单方面决定对收件用户采取超时收费举措，一石激起千层浪，引发了全国网民和媒体的广泛关注和讨论。我中环花苑小区作为贵公司丰巢智能柜产品的使用单位，根据我小区业主的反馈诉求并结合受众人群的民意调研数据统计结果（点击查看），业委会已于2020年5月8日决议即日起暂停我小区内的两台丰巢智能柜的使用（点击查看）。我们也在持续关注贵公司对社会舆论和意见的回应，截止到目前我们在公开渠道看到的《致亲爱的用户一封信》和《东新园业委会事件声明》的文章，文中并没有对社会主流意见采取优化改善的积极态度，对此我们深表遗憾：

一、从企业经营角度来说

在面对一边倒的社会舆论的时候，你们更多避重就轻地强调了企业的不易，如已经提供了五年的免费服务仍然亏损运营等等，以博取舆论同情的姿态示众，实际则不然。

首先，作为深谙互联网模式经营之道的资本来说，社会新需求产生，前五年是大量吸引资本，迅速圈地抢占市场获得占有率从而形成寡头垄断的黄金时期，你们获得了市场70%的份额，从这个角度说你们不是弱者。

其次，你们只提进场费，从没有向公众透露过对快递员收取的使用费用，丰巢柜分大中小三种格子，分别收0.45元、0.4元和0.35元每单。

再者，你们屡次提到“进驻小区每年支付高昂进场费”，以我们小区为例，每台快递柜平均每天的场地租金收入（含电费）就十几元，并不高昂，既然你们说“我国快递业务高速发展带来快递柜周转效率的问题”，那可以理解为现在快递柜是满负荷运转的，即使每个格子周转率一天只有一次，单个快递柜80格，取快递员支付费用三档的中间值0.4元/单计算，每天收入至少为36元。也就是说已经投入使用的丰巢柜每天的利润率为240%甚至更多。已经完全可以自我造血不说，还有大量的柜身贴纸广告、柜机屏幕和手机端的广告收入另计。

如果把一台机器当成一个门店的话，目前初步测算是完全自给自足并良性循环了。当然作为公司化运营还有人员成本和其他经营成本，相信全国建成的18万个快递柜平摊的边际成本已经很低了，若公司目前尚不能盈利，无非是在仍然不断扩张新“门店”的硬件投入，其实这是在不断成功复制一台台赚钱的机器，随着寡头垄断的形成，再伴随我国快递年业务量连续五年排名世界第一的大背景，仅仅依靠快递员付费模式和广告收入模式，未来贵公司的盈利能力也将是卓越的。

二、从业务流程角度来说

贵公司在文中提到“没有强制用户付费使用，可以选择不使用丰巢服务”。这个说法是本末倒置用结果解释原因。快递件是用户和快递公司之间形成的契约关系，这中间其实本没有丰巢柜什么事情，丰巢柜在这里是横插一脚截流的角色。前面提到了快递员后项付费的模式，快递员愿意使用并付费是因为快递柜提高了他们的工作效率，于是当快递员图方便的时候用户的包裹就会被丰巢“收入囊中”，这个时候再让用户在取件的时候选择“是否使用丰巢？”则额外增加了学习成本耗费了精力，贵公司没有权利要求用户这样去操作，更不能剥夺用户可以足不出户收到快递的权利。所以贵公司要把愿意采用丰巢服务的客户（比如上班族，比如独住单身女子）和其他客户区分开来。

记住！愿意付费的快递员是一类群体，愿意付费的客户是一类群体，其他客户也是一类群体。最后这一类群体不是被你免费服务了五年，是叫苦不迭了五年。正如有一位业主所说“如果放丰巢是征得同意的，由于我自己原因产生的超时费别说1块钱，10块钱我也付。”

三、从通识逻辑角度来说

第一，贵公司所谓的对所有用户的收费告知其实是无法全覆盖告知的，当客户没有快递的日子里是不会去主动或被动接收到你们的公告。但是各快递公司的快递员你们是有一手资料的，每个地理片区的丰巢业务管理员有每一家快递公司和每一位派件员的开设账户信息，贵公司是完全可以做到100%告知快递员投递前要先征求客户同意，但是你们并没有这么去引导，毕竟这与贵公司商业利益相悖，你们的不作为造成了快递行业现在丰巢柜里一丢了事的现状。

第二，文中提到“12小时免费时段是经过大数据测算的合理值”，看似很有道理实际偷换了概念，把全体“访客”，想象成了你们的“注册用户”，甚至是忠实客户，同时又假设了一种大概率会发生的场景，这就成了你们的科学依据。我们认为，做这种测算不能用“大概率”，而是要兼顾最坏的场景。例如旅游出差、快递员晚上8-9点派送等等。

四、从业委会视角来说

在《东新园业委会事件声明》中，贵公司认为业委会无契约精神，丰巢是为小区业主提供服务，业委会停机是违约行为。在这里，我们认为贵公司的法务需要深入学习和了解《物权法》和《物业管理条例》等法律文书。

业主委员会是由业主大会选举产生并维护业主大会的日常运行，代表业主的利益，向社会各方反映业主意愿和要求，并监督物业管理公司管理运作的一个民间性组织。业委会既是和贵公司合约的主体也是业主大会的运作主体，而业主大会是小区全体业主的议事组织，小区的全体业主又是你们概念中的服务对象。那么当全体业主中的84%对丰巢收费行为有强烈的反对情绪，认为在我小区的物业范畴内干扰了小区快递的正常接收，业委会为维护小区业主利益，依据超过半数业主的意愿，采取暂停丰巢柜服务的措施是理所应当和责无旁贷的。

退一步说，合同中虽然并没有约定不能开展收费，但是贵公司的客户经理在上门洽谈进场的时候，几乎千篇一律的说辞是“对客户免费的”，正因为如此，各小区业委会和物业把蜂巢快递柜当做半公益的项目引进小区，如果进场时是现今这样的收费模式我相信绝大多数小区是会拒绝的，我们拭目以待这一期合同到期后的续约情况。现如今，贵公司市场占有率独居榜首是否就觉得拥有了市场的主导权？倒打一耙状告业委会，我们认为这样过河拆桥的企业是缺乏社会责任心的。

五、中环花苑小区的诉求

1. 在快递柜上张贴醒目提示，请快递员必须先行联系客户同意下方可投入丰巢柜；

2. 免费时长延长到24小时；

若上述两点不能满足，中环花苑小区两处丰巢快递柜将无限期停止使用，直到协议期结束。

写在最后。在上海每个小区公共区域都是寸土寸金的，一个快递柜点位的选址要综合考虑诸如不影响临近居民楼、不破坏绿化、具备通电条件等很多因素，丰巢占据了小区的有利空间之后，小区一般很难再无限制拓展空间承载快递收发的作用，场地以低廉的价格出租给丰巢柜的初衷是服务业主，取得社会效益，如果丰巢公司圈地为王对业主关门打狗就变成了引狼入室。这样的行为是为社会公众所唾弃的。希望丰巢公司兼听则明，不要一意孤行。

符合消费者利益，才能壮大。

上海市普陀区中环花苑业主委员会

2020年5月10日