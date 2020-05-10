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丰巢收费遭对抗，上海市邮政管理局：快递员未按消费者意愿投送，可投诉

2020/5/10 15:14:33来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月10日消息 丰巢快递柜从4月30日开始启动会员制服务：普通用户，可以免费保管12小时；超时后，每12小时收取0.5元，3元封顶。而对于丰巢会员，月卡每月5元、季卡每月4元，7天长时间存放不限次数。规则发布后，引发网友热议，丰巢超时收费的事件持续在发酵。

此前IT之家报道，杭州东新园小区有用户称，业委会贴发通知称，因丰巢快递柜向业主收取超时保管费，损害了业主的利益，丰巢快递柜将在2020年5月7日7时起暂停使用。近期关于快递柜收费风波引发热议。

目前已有多地监管部门发声回应。上海邮政管理部门再次明确：根据《智能快件箱寄递服务管理办法》，对未经用户同意擅自将快件投入智能快件箱等不规范行为，用户可以进行投诉或者举报，邮政管理部门也将依法予以查处。 

上海市邮政管理局表示，消费者在选择快件入快递柜或者送货上楼时，是有相应法律法规作为依据的。《快递暂行条例》第二十五条规定：“经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。”因此，快件投递应当按照面单上的收件地址和收件人进行投递，或者与用户协商后投递到约定的收件地址或者收件人。

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关键词：快递丰巢

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