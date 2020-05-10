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化身Vsinger，小米小爱同学翻唱洛天依《达拉崩吧》

2020/5/10 22:25:03来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月10日消息 今晚，小米在B站发布了音频投稿，小爱同学翻唱了Vsinger洛天依的《达拉崩吧》。另外，小米表示“以后关于这个还有大动作”，小爱同学可能要化身Vsinger出道了。

小爱同学翻唱《达拉崩吧》：点此访问

IT之家了解到，《达拉崩吧》是由ilem填词、作曲，虚拟歌姬洛天依、言和联合演唱的一首歌曲，讲的是一个勇者斗恶龙的故事。目前在B站上，《达拉崩吧》已经有近900万播放量。

《达拉崩吧》原版播放地址：点此访问

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关键词：小爱同学达拉崩吧

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